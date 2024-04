China continuă să persecute ilegal familii întregi prin pedepse colective

China continuă să țintească ilegal familii de activiști și desidenți în ciuda angajamentului de a pune capăt pedepselor colective, au arătat un grup care luptă pentru drepturile omului într-un raport, informează The Guardian.

Persecutarea, care include intimidare și hărțuire, evacuări forțate, interziceri de călătorie, procese penale împotriva familiior și oprirea copiilor din mersul la școală, a afectat oamenii din China și comunitatea din diaspora timp de decenii, se arată într-un raport realizat de Chinese Human Rights Defenders (CHRD).

Actele de pedeapsă colectivă sunt interzise în legile internaționale care prevăd drepturile omului. Pe 28 decembrie, autoritățile chineze au spus că vor să desființeze practicile de pedepsire colectivă pentru membrii familiilor în care se regăsesc și condamnați. Disidenții și activiștii sunt de obicei condamnați pentru infracțiuni penale de tribunalele din China. Angajamentul a fost luat după ce locuitorii chinezi au anunțat organismele de top ale legislaturii, respectiv National People’s Congress, că aceștia au emis avize către autoritățile locale care prevăd impunerea educației, angajării și restricții vizând securitatea socială pentru membrii familiilor oamenilor din închisoare.

National People’s Congress a răspuns, conform China Daily Hong Kong, spunând: „În urma unei analize, am considerat că avizele nu se aflau în concordanță cu constituția, nici cu legile educaționale, angajării sau asigurării sociale, astfel că îndemnăm departamentele relevante să anuleze documentele.” Aceștia au adăugat și că: „Criminalii ar trebui să fie răspunzători și pedepsiți pentru abaterile lor, iar ceilalți nu ar trebui să fie implicați în penalizări. Este un principiu de bază al legii în societatea modernă”.

Chinese Human Rights Defenders a declarat pentru The Guardian că nu există dovezi ale activității legislative care să oprească pedeapsa colectivă, iar niciun oficial nu a fost tras la răspundere după anunț. Directorul acestei organizații, Renee Xia, spune că aceasta pare să fie o politică susținută de stat: „O nouă lege ar ajuta la eradicarea aplicării selective a legii.”

Raportul, lansat luni, s-a concentrat pe actele de presupusă pedeapsă colectivă comise în 2023 și începutul lui 2024, cu „zeci” de cazuri noi sau în curs despre care au spus că arăta că practica continuă. Printre cazurile pe care CHRD le-a remarcat s-a numărat și cel al activistei întemnițate He Fangmei, ai cărui copii mici, spun avocații ei, au dispărut în aprilie, după ce au fost deținuți cu forța într-o unitate psihiatrică. He Fangmei și soțul ei au fost reținuți în octombrie 2020, în urma activismului lui He asupra vaccinurilor defecte. Ea, însărcinată în cinci luni, și cei doi copii ai ei de atunci în vârstă de cinci și șapte ani, au fost internați în spitalul psihiatric Henan Xinxiang Gongji.

La două luni după naștere, a fost arestată și trimisă la un centru de detenție. Cei trei copii au fost ținuți la spital, în ciuda eforturilor altor membri ai familiei de a-i elibera în grija lor. Solicitările surorii lui He de a-i vizita au fost refuzate, se arată în raport. Fiul a fost trimis ulterior în plasament, probabil fără consimțământul familiei, iar în ianuarie anul acesta, un grup de activiști a susținut că autoritățile au păcălit-o pe mama lui să renunțe în mod oficial la cererea de custodie.

Un avocat care o reprezenta pe He a spus că cele două fete au dispărut după ce spitalul a decis să nu le mai adăpostească și le-a lăsat la oficialii locali. The Guardian nu a putut să ajungă la guvernul din Hui, iar spitalul de psihiatrie a declarat că nu a putut oferi nicio informație despre caz.

Într-o convorbire cu jurnaliştii de săptămâna trecută, Wang Liqin, soţia avocatului care se află în închisoare, a declarat că autorităţile au ameninţat la începutul acestui an că o vor reţine din nou sau că îi vor lua copiii dacă ar fi postat despre soţul ei online. Aceasta a spus: „În cei opt ani în care am trăit la Beijing, am fost supuși de 11 ori relocării forțate”. De asemenea, a fost reținută și condamnată la doi ani și jumătate de închisoare. Wang Liqin a mai adăugat: „În timpul absenței mele, cei patru copii ai mei, aflați în grija soacrei mele, au fost hărțuiți și supravegheați în mod constant”.

CHRD a cerut Chinei să pună capăt acestei practici, să introducă o legislație care interzice pedepsele colective și să ridice toate interdicțiile de ieșire din țară pentru membrii familiei afectați. De asemenea, a cerut comunității internaționale și ONU să crească presiunea asupra Beijingului.

Editor : C.S.