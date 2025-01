Cine este în spatele informației că Bashar al-Assad ar fi fost otrăvit în Rusia și ce se știe până acum

Un canal rusesc de Telegram a lansat informația că Bashar al Assad ar fi fost otrăvit în Rusia, stârnind speculații online despre soarta dictatorului sirian după ce acesta a fugit la Moscova în urma ofensivei rebelilor care au cucerit Damascul, potrivit Newsweek.

Afirmația că Bashar al-Assad a fost otrăvit a fost făcută publică de canalul General SVR, care e descrie ca fiind condus de foști și actuali membri ai Serviciului de Informații Externe al Rusiei, deși nu oferă nicio dovadă a acestor legături. Acest canala a fost și sursa unor informații nefondate, dar dramatice despre sănătatea lui Vladimir Putin, care au fost raportate anterior la nivel internațional.

Într-o postare scrisă marți pe canalele sale de limbă rusă și engleză, acesta a postat că „există toate motivele să credem că a fost făcută o tentativă de asasinat” asupra lui Assad, adăugând că acesta s-a plâns echipei sale de securitate „că se simte rău, are dificultăți de respirație și a cerut ajutor medical.”

Ziarele britanice tabloide, precum și utilizatorii rețelelor sociale, au preluat afirmațiile, care nu au fost verificate independent. Newsweek a contactat Kremlinul și General SVR pentru comentarii prin e-mail.

Rusia i-a oferit refugiu lui Assad, un aliat de lungă durată al lui Vladimir Putin, după ce cele cinci decenii la putere ale familiei sale s-au încheiat în urma unei revolte rebele conduse de grupul militant islamist Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Dar Moscova a primit o lovitură grea în urma fugii lui Assad și luptă să se agațe de activele sale militare din Siria, cum ar fi baza navală critică din Tartus. Nu este clar dacă soarta lui Assad în Rusia o va urma pe cea a altor foști dictatori ajunși acolo, cum ar fi cea a fostului lider ucrainean Viktor Ianukovici.

Canalul General SVR Telegram a postat în noaptea de Revelion că, cu două zile mai devreme, Assad a cerut ajutor medical, după ce a avut probleme cu respirația și a început să tușească violent și să se sufoce.

„Există toate motivele să credem că a fost făcută o tentativă de asasinat asupra fostului președinte sirian Bashar al-Assad”, se spune în postare, descriind modul în care oficialii ruși au fost informați și s-a primit ordin de a-l trata acasă.

Testele „au arătat urme de expunere la o substanță toxică în corpul său”, se spune în postare, înainte ca starea lui să se stabilizeze luni seară. Acesta a adăugat că o investigație este în curs de desfășurare „dar încă nu a fost posibil să se stabilească modul în care Bashar al-Assad a fost expus la otravă”.

Canalul rus General SVR are 351.000 de abonați și a fost o sursă a mai multor povești picante, dar nefondate, care au fost preluate de o serie de tabloide. În mai 2022, a susținut că Putin va preda temporar puterea pentru o operație de cancer, în timp ce în martie 2023 a spus că președintele rus a avut dublură pentru o vizită în Crimeea și Mariupol.

O altă postare din decembrie 2022 susținea că, la sfârșitul unei zile stresante, Putin a alunecat și a căzut cinci trepte, a aterizat pe coccis și „a defecat involuntar”. Atunci când a fost contactat de Newsweek, biroul lui Putin a răspuns prin e-mail „cu privire la solicitarea dumneavoastră, putem spune că acest lucru este complet neadevărat”.

De joi, postarea despre Assad pe canalul în limba rusă a General SVR a fost vizionată de peste 221.000 de ori. Posturile britanice The Sun și Daily Express au difuzat povestea, la fel ca The Times of India, în timp ce utilizatorii rețelelor sociale au transmis mai departe informația.

„Assad ar fi fost otrăvit la Moscova”, a postat Pekka Kallioniemi pe X, fondatorul Vatnik Soup, care analizează dezinformarea rusă. „Kremlinul nu a pierdut timpul pedepsindu-l pe fostul dictator pentru lașitatea sa”.

Expertul global în securitate James Landis a scris mai târziu, tot pe X: „A încercat Putin să scape de Assad? Asta ar avea sens. Assad este o mare răspundere și nu aduce nimic la masă. A pierdut Siria și i-a creat nenumărate bătăi de cap lui Putin".

Tot pe Telegram a venit inițial și vestea că Assad și familia lui „sunt la Moscova” și că „Rusia nu își lasă niciodată prietenii în necazuri”. Mihail Ulyanov, trimisul Rusiei la organizațiile internaționale de la Viena, a transmis informația care a fost apoi confirmată oficial de la Kremlin.

Dar postarea lui Assad din 16 decembrie, în care spunea că nu ia în considerare „să demisioneze sau să caute refugiu”, a sugerat că dorește ca loialiștii regimului său să creadă că nu a fugit și că a părăsit Siria doar la cererea Moscovei.

Între timp, soția sa născută în Marea Britanie, Asma al-Assad, care a fost tratată pentru cancer de sân în 2019 și a fost diagnosticată cu leucemie, nu va avea voie să se întoarcă în Marea Britanie pentru tratament, potrivit surselor britanice.

