Cum opera fără probleme "El Chapo" în Mexic: șeful forțelor de securitate primea mită milioane de dolari

Fostul şef al forţelor de securitate mexicane a fost inculpat de un tribunal din New York sub acuzaţia că a acceptat o avere drept mită de la Joaquin „El Chapo” Guzman, şeful faimosului cartel din Sinaloa pentru a-l lăsa să opereze fără probleme în Mexic, informează Mediafax, care citează Associated Press.

Genaro Garcia Luna, de 51 de ani, a fost acuzat de instanţa federală din Brooklyn pentru complot la trafic de cocaină şi declaraţii false.

Garcia Luna, rezident în Florida, a fost arestat luni de agenţii federali din Dallas, unde a avut o primă înfăţişare în instanţă marţi după-amiază.

El a renunţat la dreptul său la o audiere pentru a-i stabili identitatea şi va rămâne în arest în aşteptarea unei audieri pentru cauţiune pe 17 decembrie.

Procurorii din Brooklyn au declarat că vor solicita mutarea lui Garcia Luna la New York, unde El Chapo s-a confruntat cu un proces în 2018. Juraţii au ascultat mărturia fostului membru al cartelului Jesus Zambada care a declarat că el personal i-a plătit pe ascuns cel puţin 6 milioane de dolari lui Garcia Luna, în numele fratelui său mai mare şi şefaul cartelului, Ismael „El Mayo” Zambada.

Banii au fost livraţi în timpul a două întâlniri într-un restaurant din Mexic, între începutul anului 2005 şi sfârşitul anului 2007, a spus el.

Editor web: Vlad Mironescu