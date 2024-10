Elon Musk i-a acordat un interviu lui Tucker Carlson, jurnalistul care l-a intervievat și pe Vladimir Putin, dat afară de la Fox News și care este acum fața presei de pe rețeaua X. Musk a început cu glume la propria persoană - că o să stea la pușcărie dacă pierde Trump - apoi a trecut la umor negru despre Kamala Harris, zicând că nimeni nu încearcă să o omoare pentru că nu e relevantă. Elon Musk și Tucker Carlson au spus aceste lucruri când nu știau că erau pornite camerele, dar au decis să lase aceste fragmente în interviu.

Tucker Carlson: Dacă pierde, te-ai ars, omule!

Elon Musk: Da, m-am ars! Dacă pierde, m-am ars!

Tucker Carlson: Așa pare. Nu poți să mai zici...

Elon Musk: Cât de lungă va fi condamnarea mea? Oare o să-mi mai văd copiii? Nu știu.

Tucker Carlson: Nu poți să mai zici că doar l-ai susținut.

Elon Musk: Nu mai pot să neg. Și oricum râd de Kamala non-stop.

Tucker Carlson: Știu!

Elon Musk: Îi spun păpușa Kamala. Mașinăria pe care o reprezintă păpușa Kamala.

Tucker Carlson: Ea este irelevantă.

Elon Musk: Am făcut o glumă pe care am șters-o. Am zis că nimeni nici măcar nu se obosește să încerce să o ucidă pe Kamala, că nu are sens! Ce ai obține? Nimic! O să fie găsită o altă păpușă.

Tucker Carlson: Exact. Este profund și adevărat.

Elon Musk: Nimeni nu a încercat să-l ucidă pe Joe Biden. Nu ar avea sens.

Tucker Carlson: Chiar ai postat așa ceva?

Elon Musk: Da, dar unii oameni au interpretat că am cerut ca oamenii să o asasineze pe Kamala. Dar am întrebat dacă nu li se pare ciudat că nimeni nici măcar nu a încercat?

Tucker Carlson: Nu merită. Este o rezervă infinită.

Elon Musk: Este absurd.

Tucker Carlson: Poate fi oricine.

Elon Musk: Nimeni nu încearcă să asasineze o păpușă.

Interviul complet poate fi urmărit aici:

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În septembrie, Elon Musk a scris pe X o postare în care sugera că este ciudat că nimeni nu a încercat să îi ucidă pe președintele Joe Biden sau pe vicepreședinta Kamala Harris.

„De ce vor să îl omoare pe Donald Trump?”, întreba un utilizator al platformei, iar Elon Musk a răspuns atunci: „Și nimeni nici măcar nu încearcă să îi asasineze pe Biden/Kamala”.

Musk a șters ulterior postarea și a susținut că a încercat o glumă. „Se pare că glumele sunt mult mai puțin amuzante dacă oamenii nu cunosc contextul și dacă mesajul este un text simplu”, a scris el, încercând să explice ce a intenționat cu acel mesaj.

Miliardarul a făcut declarații controversate și la mitingul lui Donald Trump din Butler, Pennsylvania - unde republicanul a fost aproape asasinat în iulie. Elon Musk a avertizat atunci că „acestea vor fi ultimele alegeri” dacă Trump nu câștigă.

„Președintele Trump trebuie să câștige pentru a păstra Constituția. El trebuie să câștige pentru a păstra democrația în America”, a afirmat Musk.

Editor : C.L.B.