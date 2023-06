Doi soți s-au plictisit să caute moneda de 1 milion de dolari în colecția lor uriașă și o vând pe toată cu 25.000 de dolari

Doi soți care au găsit aproximativ 800.000 de monede în subsolul casei au încercat să găsească moneda de un milion de dolari în colecție, dar s-au plictisit și acum vor să vândă totul cu 25.000 de dolari.

După ce au descoperit „tezaurul” de 800.000 de monede în subsolul unei case vechi de familie, soții și-au propus să verifice fiecare bănuț în parte și să-l găsească pe cel de un milion de dolari, bănuind că s-ar putea afla printre sutele de mii. Dar au renunțat foarte repede când și-au dat seama cam ce efort presupune întreaga operațiune și au scos la vânzare întregul lot cu 25.000 de dolari, potrivit Insider.

Căutarea acului în carul de fân a început când John Reyes și soția lui făceau curățenie în casa veche moștenire de familie aflată în Los Angeles. La subsol au găsit monedele din cupru pur care i-au aparținut socrului lui Reyes, care a decedat.

SUA au redus conținutul de cupru din monede în anii 1980, iar măsura l-a determinat pe socrul lui Reyes să adune monedele mai vechi, fiind convins că acestea vor valora mai mult în viitor, potrivit The Washington Post. Bărbatul a adunat atât de multe monede încât a durat o zi întreagă ca să fie scoase din subsol. De asemenea, mutarea colecției într-o altă locație a fost din nou o operațiune complicată.

După ce a făcut descoperirea, Reyes a luat legătura cu o bancă pentru a vedea dacă are nevoie de bani, iar managerul i-a spus că nu are suficient loc în seif pentru un asemenea stoc. Auzind de mărimea tezaurului, managerul i-a spus că ar trebui să cerceteze cu atenție monedele, pentru a vedea dacă există printre ele una valoroasă, căutată de colecționari. „Probabil că printre ele ai o monedă de un milion de dolari”, i-a spus managerul băncii, potrivit The Washington Post.

Într-adevăr, unele monede similare, în stare bună, din 1971, pot valora până la 1.000 de dolari bucata, în timp ce altele mai vechi au fost vândute și cu 1,7 milioane de dolari. Aflând aceste informații, Reyes și-a propus să găsească și el o astfel de comoară, dar familia a renunțat după ce a verificat doar aproximativ 300 de monede. „Nu aveam nicio idee ce să căutăm”, a spus Reyes.

Acum, cei doi soți speră să vândă întregul lot cu 25.000 de dolari, sumă care este de aproximativ trei ori mai mare decât valoarea nominală a monedelor.

Reyes deja a fost contactat de „un cumpărător serios” care are posibilitatea de a găsi comoara între cele 800.000 de monede.

Editor : D.C.