Donald Trump spune că el ar fi meritat premiul Nobel pentru pace: „Am evitat un mare război, am evitat mai multe”

Președintele american Donald Trump sugerează că el ar fi trebuit să fie recompensat cu premiul Nobel pentru Pace și nu premierul Etiopiei, Abiy Ahmed, câștigătorul distincției, relatează BBC.

„O să vă spun despre Premiul Nobel pentru Pace, o să vă spun. Eu am făcut un acord, am salvat o ţară şi tocmai am auzit că liderul acelei ţări primeşte acum Premiul Nobel pentru salvarea ţării. Mi-am spus: 'Oare eu am avut vreo implicare?' Da, dar ştiţi cum este, aşa se întâmplă. Atât timp cât se ştie, asta este ce contează... Am evitat un mare război, am evitat mai multe”, a spus Donald Trump la o întâlnire electorală care a avut loc în Toledo, Ohio.

Trump nu a pronunțat numele câștigătorului premiului Nobel pentru Pace, dar se referea la premierul etiopian Abiy Ahmed. Acesta a primit premiul Nobel pentru Pace pentru „iniţiativa decisivă de soluţionare a conflictului privind frontiera cu Eritreea”.

Ahmed a primit distincția pentru cotribuția sa la încheierea războiului dintre țara sa și Eritreaa, care dura de peste 20 de ani.

Conflictul teritorial între Etiopia și Eritreea, izbucnit la finalul anilor '90, a însemnat pierderi financiare imense pentru ambele state, precum și nenumărate victime.

"Cred că ceea de Abiy a făcut în privița problemei cu Eritreea a presupus mult curaj și a fost un gest remarcabil. Cred că mulți consideră că acestă reușită este demnă de o mare recunoaștere. Cele două state nu mai sunt în război. Familii au fost reunite pentru că există din nou zboruri între cele două țări. Relații rupte acum 20 de ani au fost reluate", a spus Awol Allo, profesor de drept la Universitatea Keele din Marea Britanie.