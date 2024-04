Experiența unei profesoare care s-a dus în Dubai ca să mediteze copiii miliardarilor. „Mi-a dat 3.000 $ ca să-i fac tema pentru acasă”

O profesoară care și-a dorit să facă o schimbare și să câștige mai bine a decis să meargă în Dubai, ca să mediteze copiii milionarilor de acolo. Ea a povestit pentru Business Insider ce experiențe a avut predând și locuind în Emiratele Arabe Unite.

Profesoara din SUA avea 25 de ani în 2020, când a plecat în Dubai printr-o agenție internațională. „De atunci, am predat unor copii care fac parte din familii de elită din Dubai, milionari și miliardari care au făcut bani din investiții în petrol, startup-uri tehnologice și alte afaceri.

Una dintre familiile pentru care am lucrat locuia într-unul dintre cele mai scumpe apartamente din Dubai, care avea o sală de artă, salon de masaj, sală de sport și cinematograf. Era dispus pe cinci etaje și avea un lift privat și câini de pază pe ușă”, a povestit profesoara.

Desigur, aceste familii aveau zeci de angajați, între care meditatori pentru copii, personal de securitate, menajere, șoferi, bucătari și bone pentru copii mici.

„Părinții nu erau adesea în preajmă, dar cei pe care i-am întâlnit erau aproape întotdeauna prietenoși cu mine. Am avut cele mai multe contacte cu bonele, care țineau mereu companie copiilor. Îmi găteau masa și îmi aduceau băuturi și aproape că mă simțeam parte din familiei, ca o soră mai mare”, a mai spus profesoara.

Ea a povestit că unul dintre elevii ei mai tineri avea propria sală de clasă personalizată în casa familiei lui, care era mai bine echipată decât orice s-ar găsi vreodată într-o școală normală.

„După ce am terminat un curs de arte și meserii cu el, am spus că trebuie să curățăm mizeria. „Nu, sub nicio formă”, a spus el. „Nu te plătesc pentru curățenie. O plătesc pe ea pentru curățenie”, în timp ce mi-o arăta pe bonă”, a povestit profesoara.

Părinții altui copil, în vârstă de 7 ani, s-au asigurat că acesta va avea la ora de meditație o bufniță vie, atunci când a început să studieze păsările. „Am găsit bufnița cocoțată pe blatul din bucătărie”, a spus profesoara.

Un elev i-a spus că el nu trebuie să facă nimic niciodată, pentru că tatăl lui plătește pentru absolut orice. „Apoi mi-a dat 3.000 de dolari ca să-i fac temele pentru acasă”, a povestit femeia.

Ea a mai spus că acesta este un comportament absolut normal în Dubai, unde copiii sunt obișnuiți cu bogăția extremă. De asemenea, părinții au răsplătit-o cu nenumărate cadouri și uneori se întreceau cu alții pentru serviciile ei oferind sume tot mai mari.

„Dacă știau că voi fi acasă la un client la un moment dat, se ofereau să plătească dublu sau triplu pentru a mă convinge să vin în schimb la ei. Și de fiecare dată când credeam că le-am văzut pe toate, se găsea ceva care să mă surprină”, a spus profesoara.

Odată a întârziat la o lecție cu unul dintre elevii ei pentru că i s-a stricat mașina. La următoarea vizită, mama acestuia i-a oferit 7.000 de dolari pentru reparații. „Aceeași familie mi-a dat un bacșiș uriaș, de peste 20.000 de dolari, la sfârșitul anului”, a spus femeia.

Editor : D.C.