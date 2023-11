Experiența unei românce care s-a mutat în Italia, apoi în SUA. Unde crede că este mai bine de trăit și de ce

Oana este tehnician veterinar și a plecat din țară în 2006. A locuit o perioadă în Italia, apoi și-a întâlnit soțul greco-american și împreună s-au mutat în SUA. Locuiesc acum împreună cu copilul lor în Florida, la Sarasota, după câțiva ani petrecuți la Washington. Ea și-a povestit pentru Business Insider experiența și spune unde crede că este mai bine de trăit: Europa sau SUA.

Oana Adamopoulos spune că după ce și-a cunoscut soțul au încercat să rămână undeva în Europa, însă el a primit o ofertă bună de muncă în SUA.

„I s-a oferit un job la Departamentul Muncii din Washington și am decis să ne mutăm în Statele Unite. S-a mutat înaintea mea și ne-am căsătorit înainte să plece. A durat aproximativ 9 luni să completez documentele pentru a-mi obține cartea verde. În cele din urmă, i-am putut fi alături, în aprilie 2012.

Șocul cultural pe care l-am trăit la Washington a fost mai mare decât mă așteptam. Mutarea din România în Italia a fost destul de ușoară, dar din Italia în SUA a fost foarte diferită.

Oamenii pe care i-am întâlnit erau distanți și nu foarte prietenoși. Am ajuns să îmi dau seama că nu era o chestie valabilă doar în DC, ci în toată America.

DC este un oraș foarte solicitant. Oamenii ajung aici pentru carieră timp de câțiva ani și apoi se întorc de unde au plecat. Din păcate, asta înseamnă că poate fi dificil să-ți faci prieteni”, a spus Oana.

Obișnuită cu stilul oamenilor din România și Italia, spune că aspectul social a fost cel mai greu de acceptat pentru ea. Până la urmă a reușit să-și facă prieteni în Washington, numai că și aceștia erau străini.

După aproximativ doi ani s-a acomodat și a început să aprecieze ceea ce-i oferea capitala SUA. Dar, în 2016, a rămas însărcinată.

„Când am aflat că sunt însărcinată, ne-am hotărât să ne vindem afacerea cu alimente pe care am început-o în DC, The Mediterranean Way. Am fost casnică pentru aproape patru ani. Inițial plănuisem să-mi iau 2 ani și jumătate pauză, dar COVID-19 m-a obligat să stau mai mult. Apoi am făcut o schimbare în carieră, am devenit tehnician veterinar și am înființat o nouă companie, Pet Lift, anul trecut”, a mai povestit Oana.

Am fost șocată să aflu că în America nu există concediu de maternitate plătit

Oana spune că ceea ce i se pare foarte în neregulă în SUA este că mamele nu au cum să își îngrijească bebelușii și să își petreacă timp cu ei în primele luni de viață, așa cum fac mamele în Europa.

„Este atât de trist să văd că oamenii au un copil și apoi, șase sau opt săptămâni mai târziu, trebuie să se întoarcă la muncă. Nu cred că este corect, nu este firesc să lași un copil fără mamă. Există o formă de concediu de maternitate plătit în toată Europa”, a spus Oana.

De asemenea, a fost șocată de costul asistenței medicale în America. Oana spune că ea este un caz norocos, pentru că soțul ei este angajat al guvernului și are acces la un program avantajos, însă cei mai mulți americani nu-și permit să apeleze la servicii medicale ori de câte ori ar avea nevoie.

„Cred că SUA ar trebui să adopte un sistem de sănătate similar cu al țărilor din Europa. Aici, chiar și o vizită la urgențe pentru ceva minor poate genera o factură uriașă și pur și simplu nu este corect”, a spus ea.

Oana s-a mutat cu familia în Florida, în 2017

„Ne-am mutat în Florida în 2017, la scurt timp după ce s-a născut fiica noastră, pentru că am vrut să ne îmbunătățim calitatea vieții. Ca europeni, preferăm un stil de viață mai relaxat, iar în DC nu am avut parte de asta”, a povestit ea.

Florida este un loc mai bun pentru o familie, pentru că și clima este mult mai bună, dar și costurile de viață sunt mai reduse, iar casele din Florida sunt mai spațioase, crede ea.

Calitatea vieții în Europa, mai ridicată

Calitatea vieții în Europa este cu siguranță mai bună decât în America, este de părere Oana. „În Europa, oamenii reușesc să creeze un echilibru între familie, muncă și viața socială și au concedii mai lungi, de obicei între patru și șase săptămâni pe an. În SUA, se simte că accentul se pune mai mult pe muncă și cariere decât pe viața personală. Cu toate acestea, cred că începerea unei afaceri de la zero aici este mai simplă aici și ai mai mari șanse de succes decât în Europa”, spune ea.

Ea este îngrijorată de costurile ridicate ale învățământului superior, dar și din cauza violenței armate din școli. Din aceste motive speră ca fiica ei să-și dorească să studieze în Europa, iar ea și soțul ei să o urmeze.

Editor : D.C.