Dorințe ciudate sau extravagante. Regii și reginele au avut cel puțin una. Regele Charles are mereu șireturile și pijamalele călcate, pleacă în călătorii cu o lenjerie de pat specială, îi sunt servite 6 tipuri de miere la micul dejun și are nu mai puțin de 28 de angajați personali, dintre care unul are grijă să îi pună pastă de dinți pe periuță. În noua sa carte, «Endgame», autorul Omid Scobie a dezvăluit mai multe secrete ale suveranului britanic.

Regele Charles este un răsfățat care duce un stil de viață extravagant de luxos. Asta spunea Paul Burrell, fostul majordom al prințesei Diana, despre actualul suveran britanic. Declarațiile au fost făcute în documentarul Serving the Royals: Inside the Firm. Șireturile și pijamalele sale sunt mereu călcate.

Potrivit The Mirror, Charles are 28 de angajați personali - 4 bucătari, 5 manageri, 3 valeți și restul majordomi. Toți au același scop: să se asigure că suveranul britanic este fericit. Un angajat se ocupă să-i pună pastă de dinți pe periuță, iar în călătorii ia cu el o lenjerie de pat specială.

Fostul bucătar al Casei Regale Britanice a făcut dezvăluiri și despre micul dejun al Regelui Charles, care este compus din pâine făcută în casă, fructe proaspete și 6 tipuri de miere.

Extravaganța nu lipsește din istoria niciunei familii regale, la fel și scandalurile. De departe, unul dintre cele mai mari îl are drept protagonist pe Carol al II-lea al României, primul copil al Regelui Ferdinand. Carol a hotărât să se căsătorească fără acordul sau știrea părinților. A părăsit garnizoana din Târgu Neamț și deghizat în ofițer rus a plecat împreună cu Zizi Lambrino la Odessa, unde și-au oficializat povestea de dragoste.

După ce s-a aflat, Ferdinand și Maria au decis să-l trimită pe Carol la mănăstirea Horaița. Cu toate că s-a despărțit de ea, el a reușit să mențină legătura cu Zizi prin scrisori, până când s-au revăzut și, în pofida încercărilor de a fi separați, au rămas împreună.