Fermele de troli dirijate de Kremlin vor semăna discordie în SUA și după ziua alegerilor prezidențiale (Politico)

Dezinformarea face parte din peisajul politic american de ani de zile și în ajunul alegerilor prezidențiale din 2024 este posibil să fie mai nocivă. Mai multe campanii rusești cu informații false și-au intensificat eforturile de a semăna discordie în ceea ce privește procesul electoral și problemele interne de actualitate din SUA, potrivit concluziilor unui grup de cercetare rus specializat în dezinformare, dezvăluite în exclusivitate pentru POLITICO.

Cercetarea este efectuată de Antibot4Navalny, un grup de voluntari anonimi care spune că cel puțin o parte din echipa sa are sediul în Rusia (o raritate în lumea cercetării pe tema dezinformării). Grupul, care a fost citat de Wired, The New York Times și compania de informații Recorded Future, a început să urmărească fermele de troli rusești în 2018. Acestea sunt primele alegeri din SUA pe care le-a monitorizat, a spus un cercetător într-un interviu pentru Signal.

Analistul a împărtășit concluziile bazate pe un studiu a două campanii majore de dezinformare susținute de Rusia și care vizează SUA înainte de ziua alegerilor. O campanie, numită Matrioșka, a răspândit știri false despre FBI care reținea grupuri care comit fraude de vot, potrivit Antibot4Navalny, precum și narațiuni false că autoritățile americane se pregătesc pentru războiul civil și că închisorile din statele swing au manipulat votul deținuților.

O a doua campanie susținută de Rusia, numită Doppelganger, funcționează de ani de zile și a fost sancționată de UE; în aceste alegeri, a vizat subminarea vicepreședintei Kamala Harris, a spus cercetătorul.

Împreună, constatările arată că fermele de troli dirijate de Kremlin au campanii mai active și mai des în ultimele zile înainte de alegerile prezidențiale și că urmăresc îndeaproape știrile importante din SUA pentru a-și adapta mesajul. Antibot și alți câțiva cercetători spun că vor continua și după ziua alegerilor.

Ca și în campaniile anterioare și în conformitate cu decenii de eforturi de propagandă rusă, scopul nu este doar acela de a sprijini un singur partid politic, ci de a destabiliza procesul american în ansamblu.

„Nu este scopul final al statului rus să fie ales Trump în sine, ci să crească diviziunile partizane, anxietatea și teama; totul pentru a face elitele americane să se concentreze mai mult pe problemele interne, acordând în același timp mai puțină atenție ajutorului acordat Ucrainei”, a transmis Antibot4Navalny pentru POLITICO.

Oficialii electorali fac eforturi să oprească amenințarea Rusiei

Adrian Fontes, secretarul de stat al Arizona, a declarat recent pentru podcastul POLITICO Tech că dezinformarea a devenit „mult mai intensă decât a fost în 2020, pentru că în 2020 băieții răi nu erau la fel de organizați. Nu și-au pus tacticile la punct. Au exersat în 2022 pentru ceea ce fac de data aceasta. De asemenea, suntem mult mai buni în a răspunde.”

Un purtător de cuvânt Microsoft a confirmat că gigantul tech a urmărit îndeaproape atât Matrioșka, cât și Doppelganger.

„Istoria a arătat că sunt campanii agile și capabile să introducă conținut înșelător și să-l distribuie rapid în momentele cheie de confuzie a publicului”, a spus purtătorul de cuvânt.

Cele două campanii evidențiate de Antibot4Navalny fac parte dintr-un peisaj mai larg de direcționare străină a alegerilor din SUA. Săptămâna trecută, un videoclip de 20 de secunde pe X a arătat un migrant haitian spunând că intenționează să voteze pentru Harris în două comitate din Georgia. Agențiile de informații americane au acuzat că videoclipul este fabricat, secretarul de stat republican al Georgiei, Brad Raffensperger, numindu-l „evident fals” și „probabil” o producție a fermelor rusești de troli.

Este puțin probabil ca campaniile de dezinformare să se oprească în ziua alegerilor. În octombrie, Biroul Directorului de Informații Naționale a declarat că se aștepta ca „actorii străini să continue să desfășoare operațiuni de influență care denigrează democrația SUA, inclusiv punând sub semnul întrebării rezultatele alegerilor”.

Antibot4Navalny spune că a anticipat că ambele operațiuni de influență pe care le urmăresc să continue cu mult după ziua alegerilor.

Jon Bateman, expert în tehnologie și influență globală la Carnegie Endowment for International Peace, a spus că amestecul rușilor în perioada sensibilă din preajma alegerilor și înainte ca următorul președinte să depună jurământul ar putea avea un impact enorm.

„Poate că există un fel de conținut fals sau generat de inteligență artificială, care este destul de ușor dezmințit de autoritățile principale, dar este suficient pentru a permite unui grup de oameni din Congres să refuze să certifice aceste alegeri, de exemplu”, a spus Bateman. „Este ceva care poate tulbura apele și poate fi exploatat cu intenție.”

