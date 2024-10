Fotografii în premieră cu Diana și William într-o vizită la persoanele fără adăpost. Prințul dezvăluie cum l-a marcat

Într-un viitor documentar ITV, Prințul William vorbește despre impactul profund al vizitelor pe care le-a făcut la adăpostul pentru persoane fără adăpost The Passage împreună cu mama sa, când era copil - și despre modul în care l-a ajutat să vadă „în afara zidurilor palatului”, arată BBC.

Prințul de Wales spune că „inspirația și îndrumarea” mamei sale, Diana, au vitale în spatele angajamentului său personal de a aborda problema persoanelor fără adăpost.

El recunoaște că uneori se simte vinovat că nu a putut face mai mult - și dorește să împărtășească copiilor săi un sentiment de empatie pentru cei care se confruntă cu greutăți.

„Când eram foarte mic, mama mea a început să vorbească despre persoanele fără adăpost, la fel cum fac eu acum cu copiii mei când merg la școală”, spune prințul.

Dacă proiectele pasionale dezvăluie ceva despre ceea ce îl animă pe cineva, atunci poate că sprijinul său pentru organizația caritabilă The Passage este cheia pentru a desluși caracterul Prințului William.

Organizația caritabilă cu sediul în Westminster oferă asistență și prietenie persoanelor fără adăpost din Londra și le ajută să găsească o locuință sigură. Forjat de amintirile din copilărie ale vizitelor cu mama sa, sprijinul de lungă durată al prințului pentru această organizație caritabilă a constituit fundamentul actualului său proiect Homewards, înființat pentru a aborda problema persoanelor fără adăpost din Regatul Unit, mai scrie BBC.

„Mama m-a dus la The Passage. Ne-a dus pe mine și pe Harry acolo. Cred că aveam vreo 11 ani, probabil, pe atunci. Poate 10 ani. Nu mai fusesem niciodată la așa ceva. Și eram puțin neliniștit la ce să mă aștept”, spune el în documentarul ITV - „Prince William: We Can End Homelessness”.

„Mama s-a ocupat de partea ei obișnuită de a-i face pe toți să se simtă relaxați, de a râde și de a glumi cu toată lumea. Îmi amintesc că, la momentul respectiv, mă gândeam, ei bine, dacă toată lumea nu are o casă, toți vor fi foarte triști. Dar a fost incredibil cât de fericit a fost mediul”, își amintește Prințul William.

The Passage a dezvăluit patru fotografii inedite cu prințul vizitând baza lor din Londra împreună cu mama sa, prințesa, în iunie și decembrie 1993.

FOTO The Passage via BBC

„Îmi amintesc că am avut niște conversații bune - jucam șah și stăteam de vorbă. Atunci mi-am dat seama că există și alți oameni care nu au aceeași viață ca tine”, spune prințul, despre vizitele sale din copilărie la The Passage.

Prințul William a devenit patronul oficial al organizației caritabile în 2019, dar aceste vizite au continuat atât în public, cât și în privat, de-a lungul vieții sale, adesea pentru ore mai lungi decât cele programate.

În documentarul ITV, prințul este filmat în timp ce servește mâncare și face curat la cina de Crăciun de la The Passage, îmbrățișându-i pe unii dintre vizitatorii obișnuiți. El este chiar văzut în timp ce Claudette Dawkins, bucătăreasa șefă a organizației caritabile, îi dă ordine ajutorului său regal. El vorbește despre îngrijorarea sa față de unii dintre oamenii fără adăpost pe care îi întâlnește „care sunt într-o situație foarte proastă... E ca și cum ai vrea să îi protejezi”.

De-a lungul anilor, prințul spune că a petrecut mult timp adunând informații despre persoanele fără adăpost - acum vrea să facă ceva concret pentru a le preveni.

William: Mă simt obligat să acționez

Prințul abordează problema statutului său privilegiat - și susține că ideea de a avea o platformă publică atât de mare este de a o folosi în mod util, acționând în probleme precum reducerea numărului de persoane fără adăpost.

„Cred că, având în vedere poziția și platforma mea, ar trebui să aduc schimbări. Am petrecut suficient timp învățând și ascultând prin ce au trecut oamenii, încât mă simt aproape vinovat de fiecare dată când plec că nu fac mai mult pentru a ajuta. Mă simt obligat să acționez, pentru că nu vreau doar să vorbesc despre asta. Nu vreau doar să ascult. Chiar vreau să văd pe cineva zâmbind pentru că viața lui a devenit mai bună. Construirea unui proiect este singura modalitate pe care o văd, în acest moment, de a încerca să reduc [problema] și să ajut oamenii care se află într-o situație mult mai puțin norocoasă sau foarte dificilă”, spune prințul.

Proiectul Homewards al Prințului William, care are șase locații emblematice în Regatul Unit, își propune să arate că lipsa de adăpost nu este inevitabilă.

„Ambiția finală este de a dovedi că putem preveni lipsa de adăpost în aceste regiuni, astfel încât apoi să vină și alții și să spună, ei bine, dacă ei pot face acest lucru, de ce nu putem și noi?”, spune prințul.

Acesta se bazează pe experiența Finlandei, unde numărul persoanelor fără adăpost a fost redus în mod eficient printr-o politică de asigurare a unei locuințe sigure pentru oameni, însoțită de sprijin integrat pentru problemele care contribuie la această situație, cum ar fi problemele de sănătate mintală și dependența.

Editor : I.B.