Generația Z și senzația de singurătate. Cât îi costă pe tineri găsirea unor prieteni noi

Un studiu realizat în SUA scoate la iveală faptul că tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, parte din Generația Z, resimt o profundă senzație de singurătate. E motivul pentru care alocă mulți bani pentru a face parte din cât mai multe grupuri sociale. Studiul e realizat în rândul tinerilor americani, dar obiceiurile de consum și aspectele vieții sociale tind să fie similare pentru Generația Z în mai toate mediile urbane dezvoltate, arată Business Insider.

Pentru a se conecta cu alți oameni și pentru a-și face noi prieteni, tinerii americani cu vârste cuprinse între 18 și 25 ani fac cheltuieli pentru abonamente la sală, cluburi sociale sau diverse cursuri unde speră să întâlnească oameni cu pasiuni și viziuni comune.

Mulți dintre ei afirmă că pandemia și-a pus amprenta asupra lor și, după perioada de izolare, tind să cheltuie și mai mult pentru diverse activități sociale. Experții susțin că nu e doar o problemă de ordin financiar, ci și una care trebuie tratată serios din punct de vedere al gestionării emoțiilor și sănătății mintale.

Cât "costă" apartenența la un grup

Una dintre tinerele intervievate de Business Insider susține că alocă cel puțin 500 de dolari pe lună pentru diverse abonamente de membru în cadrul unor activități sociale unde speră să-și facă prieteni. 2.500 de dolari merg anual pe abonamentul de membru la Soho House, un spațiu creativ unde se întâlnesc oameni cu pasiuni comune.

De asemenea, cheltuie 500 de dolari pe an pentru abonamentul la o sală de fitness.

"Am început să prioritizez, după pandemie, apartenența la aceste cluburi și să mă alătur acestor organizații în care pot cunoaște oameni noi și să îmi construiesc o rețea în acest fel", spune Lynette Ban.

"Epidemie de singurătate"

Mulți experți vorbesc despre o așa-numită "epidemie de singurătate", mai ales în rândul Generației Z. Peste o treime dintre americanii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au declarat că s-au simțit singuri frecvent, aproape tot timpul sau în perioda de 30 de zile de dinaintea sondajului. Datele apar într-un studiu realizat în decembrie 2022 de Harvard Graduate School of Education.

Richard Weissbourd, un psiholog specializat în relațiile de familie și în comportamentul tinerilor, care a lucrat la studiu, a declarat pentru Insider că persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au declarat că se simt deseori singure, mai mult decât orice alt grup demografic.

"Acesta este momentul în care tinerii iau unele dintre cele mai grele și mai dificile decizii din viața lor și au cu adevărat nevoie de sprijin", a spus Weissbourd.

Singurătatea nu este doar o problemă de sănătate mintală. Izolarea socială poate fi la fel de periculoasă ca fumatul a până la 15 țigări pe zi și contribuie la probleme de sănătate, inclusiv boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale și demență, a scris Murthy într-un raport recent.

"Vindecarea" de singurătate, un business profitabil

Tinerii au tendința de a cheltui mulți bani pentru a se simți bine, pentru a avea cât mai multe activități sociale și pentru a se conecta constant cu alți oameni. E motivul pentru care afacerile focusate pe sănătate și stare de bine înfloresc.

Soho House se prezintă drept un club al cărui scop declarat este ca "mințile creative cu mentalități asemănătoare să se întâlnească, să se relaxeze, să se distreze și să se dezvolte", Reprezentanții acestuia susțin că majoritatea clienților fac parte din generațiile Z și Millenials, iar numărul acestora e în continuă creștere.

Un abonament de membru al clubului Soho House din New York costă aproximativ 1.300 de dolari pe an pentru persoanele cu vârsta sub 27 de ani. Un abonament la toate locațiile poate costa până la 3.575 de dolari pentru persoanele sub 27 de ani, prețul exact depinzând de locația pe care o folosesc cel mai des.

Studiourile de artă au înregistrat, de asemenea, o creștere a numărului de participanți din generația Z. Barley Vogel, proprietarul și directorul Studio Arts Dallas, a declarat că a existat o creștere a numărului de tineri care participă la cursuri.

O altă tânără a declarat că face parte din mai multe grupuri de Facebook unde caută să întâlnească persoane cu care să iasă la film sau la cină. De asemenea, participă în mod regulat la cursuri de Pilates pentru a cunoaște oameni și economisește pentru a-și permite vacanțe interne și internaționale cu prietenii de aproximativ patru ori pe an.

"Mi-a ușurat puțin viața să mă aflu într-un mediu în care toată lumea simte că trăiește aceeași experiență", a spus aceasta.

Soluții mai ieftine pentru alungarea singurătății

Tinerii care nu au atât de mulți bani, preferă să apeleze la metode mai ieftine pentru a nu se mai simți singuri. Una dintre aplicațiile care le permite acestora să-și găsească prieteni noi, în alte scopuri decât cele care presupun o relație sentimentală, este Bumble BFF.

Aplicația încurajează crearea de prietenii noi cu oameni cu hobby-uri comune, pentru diverse activități în parc, cluburi sau la mall.

Alți tineri întâlnesc oameni noi prin intermediul galeriilor de artă, voluntariat sau cluburi de carte.

Tinerii români cu stimă scăzută, obiectul unui studiu ING Bank

Un studiu realizat de ING în mai 2023 arăta că 2 din 3 tineri români cu vârste între 18 și 24 de ani au o stimă de sine scăzută, iar acest lucru îi costă aproximativ 6.600 de lei pe an. Aceștia cheltuie, în medie, mai mult de un salariu mediu net pe comportamente dăunătoare prin care fac față sentimentelor negative față de propria persoană.

Cele mai păguboase obiceiuri sunt cele asociate cu recompensele imediate și cu obținerea unei senzații de bucurie sau plăcere, cum sunt excesele alimentare și cumpărăturile compulsive.

Astfel, consumul de mâncare nesănătoasă ajunge să-i coste dublu pe tinerii care nu se apreciază suficient. În ceea ce privește shopping-ul, aceștia își cumpără de două ori mai multe obiecte prin care își pot afirma statutul, precum haine, încălțăminte sau gadgeturi, și cheltuiesc cu 30% mai mult pentru acestea față de cei ce stau mai bine la capitolul stimă de sine.

Anxietatea socială, teama de a fi respinși sau judecați, comparațiile cu cei din jur și stima de sine scăzută sunt cele mai întâlnite fațete ale lipsei de iubire de sine și, implicit, cele mai frecvente motive ce activează comportamentele dăunătoare la adresa propriei persoane: auto-învinovățirea, autoizolarea/izolarea auto-impusă, shopping-ul impulsiv, consumul de prea multă mâncare și ieșitul excesiv în oraș.

„Indiferent de vârstă sau generație, mulți dintre noi avem o serie de obiceiuri care ne afectează negativ viața. Dar, pentru Gen Z, impactul acestor obiceiuri se resimte cel mai tare în aria financiară a vieților lor. Astfel, plecând de la acest insight, ne-am dorit să găsim o modalitate prin care să punem punctul pe i și să vedem, în mod concret, care este efectul acestor obiceiuri. Așa a apărut ideea calculatorului #UnfollowSelfHate, un instrument prin care tinerii (și nu numai) pot afla impactul real al obiceiurilor dăunătoare”, povestește Andreea Ghenoiu, Creative Partner la Jam Session

