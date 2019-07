Imaginea teribilă surprinsă din dronă: un rechin, la câțiva metri distanță de trei copii mici

Un fotograf a tipat ingrozit la copiii lui să iasă din ocean, după ce camera de pe drona lui a surprins un rechin care înota în apropiere.

Dan Watson își pilota drona deasupra plajei New Smyrna, din Florida, când a observat creatura ridicându-se la suprafața apei. Cei trei copii ai fotografului de 35 de ani, cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani, se jucau în apă, la doar câțiva metri distanță de animal, relatează Sky News.

Scena terifiantă s-a petrecut pe data de 22 iunie. „Când i-am văzut umbra pe ecranul meu, m-am panicat și am început să țip. Am strigat la soția mea, i-am spus că este un rechin în apă și să scoată copiii afară”, a declarat an Watson pentru Sky News.

El a postat imaginea și pe Instagram, cu toate explicațiile. Un fan i-a comentat: „În mod cert, prea aproape ca să sau un like”.