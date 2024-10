Uraganul Milton, care a traversat joi Florida, a fost una dintre cele mai puternice furtuni formate în Atlanticul de Nord în ultimii ani și cea mai mare care a lovit statul american în ultimul secol. Zeci de tornade s-au format în benzile exterioare ale furtunii uriașe și au distrus peste o sută de case. Cel puțin 15 oameni au murit și milioane au rămas fără curent electric. Adina Blaga, o româncă stabilită în West Palm Beach, în Florida, a povestit la Digi24 despre urmările acestui uragan.

Jurnalist Digi24: Care este situația în acest moment? Care sunt urmările uraganului în această zonă?

Momentan ne-am liniștit. În West Palm Beach a fost totul ok. Dar în apropiere, la 10-15 minute, nu ne-am așteptat. A fost pericol, au fost case distruse, mașini. Unii oameni au murit. Chiar nu ne gândeam că va fi chiar atât de puternic. Foarte multă lume cu care am discutat sunt nativi în Florida. Mi-au povestit că de 100 de ani, mai bine de 100 de ani nu a lovit niciun uragan direct. Și multă lume pe partea cealaltă din Tampa nu a plecat din cauza aceasta, pentru că au trăit foarte mulți ani aici și nu s-a întâmplat niciodată și au sperat că nu va fi atât de grav. Se pare că au fost foarte multe persoane afectate, mai mult decât se aștepta.

Jurnalist Digi24: În special în zona Tampa, am văzut că efectele au fost devastatoare: case pur și simplu distruse, mașini mutate dintr-un loc în altul de vânt, de furtuna aceasta puternică. Sunt oameni care au reușit să fugă și au venit până la urmă aici în această zonă, care totuși parcă a fost puțin mai ferită?

Da, au fost oameni care au reușit, au plecat la timp. Foarte multă lume a plecat prea târziu. Poliția mergea pe stradă, anunța pe toată lumea în toate cartierele că ar trebui să plece. A fost evacuare obligatorie, dar nu puteau să-i forțeze să-și lase casele, apartamentele. Foarte multă lume a plecat târziu, au fost prinși pe drum. Au fost multiple tornade în același timp, care mergeau din oraș în oraș foarte rapid și atunci s-au produs foarte mari probleme.

Jurnalist Digi24: În acest moment că cum arată lucrurile, inclusiv în această zonă, în West Palm Beach? Oamenii merg la muncă sau totul este oprit în aceste zile?

Da, școlile sunt închise. Multe dintre restaurante s-au închis, sunt la 10 minute de insulă. Pe insula Palm Beach a fost evacuare obligatorie, au rămas fără electricitate foarte multe dintre case, foarte multe dintre restaurante. Momentan e liniște, dar zilele trecute, pentru două-trei zile nu a fost deloc ok. Încă sunt urme pe străzi, copaci căzuți și accidente: mașini distruse la marginea străzilor. Depinde în ce parte o iei, pentru că aici, chiar la noi, unde sunt eu în West Palm Beach nu a fost nimic. Dar din nou, la 10 minute, case distruse și totul mai grav.

Jurnalist Digi24: Cât de gravă este situația în ceea ce privește aceste efecte? Pentru că înțeleg că sunt probleme și în ceea ce privește asigurările. Pagubele sunt uriașe. Care sunt informațiile până în acest moment, vor reuși oamenii să recupereze o parte din bani sau care e situația în ceea ce privește companiile de asigurări?

Am discutat deja cu unele prietene și persoane pe care le cunosc care au fost afectate. Asigurările sunt exagerat de scumpe și acum că au nevoie, se pare că găsesc tot felul de scuze și nu o să-și primească lumea banii. Un caz mai concret cu care am discutat: era vorba de 300.000 de dolari și asigurarea a oferit 8.000 de dolari. Pur și simplu dacă a primit 8.000 de dolari, nu mai are ce să zică. E în așteptare pentru restul banilor. Primește o parte mică și aștepți, nu ai ce face.

Jurnalist Digi24: Sunt oameni care nu au vrut să plece pentru că n-au crezut că va veni o furtună atât de puternică. Ce spuneau acești oameni, mai ales când au văzut ce se întâmplă?

Sunt colegi care aveau familie în zona Tampa și, în ultimul moment, pentru că și familia lor a zis, nu a fost niciodată așa puternic, așa de rău, rămânem. În ultimul moment, au venit, au reușit să ajungă. Foarte multă lume nu a plecat pentru că majoritatea, cine stă în chirie, chiriile sunt exagerat de scumpe în zona asta și peste tot, și nu nu au plecat pentru că hotelurile, din nou sunt foarte scumpe. Abia își permit să își plătească chiriile unii dintre ei. Nu își permiteau să plătească hotelul la momentul respectiv și au rămas.

