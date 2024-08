Mesaj emoționant al Priscilley Presley, la 47 de ani de la moartea lui Elvis, ”Regele rock and roll”

Au trecut 47 de ani de la moartea lui Elvis Presley, supranumit ”Regele rock and roll”, ocazie cu care văduva lui, Priscilla Presley, a postat vineri, pe Instagram, un mesaj emoționant, ca un omagiu adus fostului ei soț. Priscilla, în vârstă de 79 de ani, a postat un videoclip cu mențiunea: „47 de ani și nu trece o zi fără să mă gândesc la tine”. Clipul a prezentat o fotografie cu Elvis când era mai tânăr, cu melodia „Always on My Mind” pe fundal.

„Plecat, dar NICIODATĂ uitat. Fie ca el să se odihnească în pace veșnică. Ești în gândurile și rugăciunile mele astăzi, Cilla”, a comentat o persoană la postare.

Altul a scris: „Odată ce îl iubești pe Elvis, este pentru totdeauna. El va fi întotdeauna regele nostru, cel mai chipeș bărbat cu o voce angelică. Mulțumesc, Priscilla, pentru că l-ai ținut pe Elvis în viață”.

Elvis a murit la vârsta de 42 de ani la 16 august 1977, în urma unui atac de cord.

Cu două zile înainte de a-și posta omagiul pentru Elvis pe Instagram, Priscilla a onorat-o pe mama lui Elvis, Gladys Presley, într-o postare.

„Astăzi, 14 august, a murit Gladys, mama lui Elvis. Ea a însemnat totul pentru el”, a titrat ea un videoclip. „El a împărtășit atât de multe povești despre cât de protectoare era... una dintre ele fiind că mergea cu el la școală de teamă că va fi bătut de băieții răi din școală. El îi cerea să se oprească înainte de a se apropia de școală. Nu am întâlnit-o niciodată pe Gladys, dar am simțit că o cunosc prin toate poveștile lui.”

Elvis și Priscilla au fost căsătoriți între 1967 și 1973, timp în care au devenit părinții Lisei Marie Presley. Lisa Marie a murit pe 12 ianuarie 2023, la vârsta de 54 de ani, din cauza unei obstrucții a intestinului subțire.

„Nu este ușor. Încă nu este ușor”, a spus Priscilla în noiembrie 2023 despre confruntarea cu moartea Lisei Marie, în timpul unui Q&A în Las Vegas. „Este încă de necrezut și trebuie să treci peste asta. ... Trebuie să fiu aici pentru ea”.

În deceniile care au trecut de la moartea lui Elvis, Priscilla a continuat să păstreze vie amintirea lui.

„Ca să fiu sinceră, nu există zi în care să nu mă gândesc la el”, a declarat absolventa Dallas pentru The Times U.K. în decembrie 2023. „Chiar săptămâna trecută am văzut un tricou și aproape că mă puteam auzi spunându-mi: 'Lui Elvis i-ar plăcea asta. Ar trebui să i-l iau?"”

„Sunt întrebată foarte des ce ar fi făcut Elvis dacă nu ar fi fost răpit dintre noi atât de tânăr”, a continuat ea. „Din punct de vedere muzical, cred că era destul de mulțumit de cum au decurs lucrurile. Îi plăcea să știe că muzica lui însemna ceva pentru oameni. Îmi amintesc că stăteam cu el la Graceland și ascultam câteva dintre melodiile pe care le înregistra, iar eu l-am întrebat de ce cântă atât de multe balade. Mi-a răspuns imediat: „Pentru că acele cântece ating inima. Adevărul vieții se află în acele cântece”. Avea dreptate.”

„Să trăiesc cu el a fost un rollercoaster, dar nu cred că voi găsi vreodată pe cineva pe care să-l iubesc la fel de mult cum l-am iubit pe el”, a mai spus Priscilla.

Editor : Marina Constantinoiu