”Minge de foc” deasupra Statuii Libertății, la New York. Meteorit sau activitate militară - NASA face măsurători

O minge de foc uriașă a traversat cerul deasupra Statuii Libertății marți, 16 iulie 2024, provocând un cutremur mic și un sunet puternic, resimțite de locuitorii din zonă. Incidentul, petrecut în jurul orei 11:17 a.m., a stârnit confuzie și panică, determinând mai multe agenții guvernamentale să investigheze cauza. Nu este clar cât de mare a putut fi obiectul neidentificat, posibil meteorit, care a fost observat în jurul orei 11:15 EST. Conform site-ului web al American Meteor Society, mingea de foc a fost văzută în întreaga zonă tri-state, cu unele rapoarte venind de la distanțe precum Delaware, Pennsylvania și Maryland.

Datele inițiale sugerau un meteoroit, însă detaliile atipice au condus la o ipoteză alternativă.

„Există rapoarte privind prezența militară în zonă în jurul momentului apariției mingii de foc”, a declarat Agenția Spațială Americană, „ceea ce ar putea explica cutremurul și sunetele raportate presei”, scrie The Jerusalem Post.

Neconcordanțe

Cu toate acestea, oficialii Pentagonului au informat NBC New York că nici Comandamentul de Apărare Aerospațială Nord-Americană (NORAD), nici o altă rețea de senzori militari din SUA, nu au detectat activități care să explice mărturiile locuitorilor.

Astronomul Bill Cooke, de la NASA, a emis o declarație bazată pe datele limitate disponibile până acum.

Potrivit lui Cooke, bila de foc a fost observată prima dată la ora 11:17 a.m., ora locală, în apropierea Greenville Yard, un terminal de marfă din Portul New York și New Jersey.

„Bila de foc a fost văzută inițial la o altitudine de 79 de kilometri deasupra Golfului Superior (la est de Greenville Yard)”, a explicat Cooke.

„Meteoritul a coborât cu un unghi abrupt de doar 18 grade față de verticală, deplasându-se puțin spre est de nord cu 54.719 kilometri pe oră”, a continuat el.

Calculele traiectoriei

Oficialul NASA a mulțumit astronomilor amatori din cadrul Societății Americane de Meteori, ale căror date „au permis o determinare aproximativă a traiectoriei meteorului”.

Observatorii din cadrul grupului științific non-profit, fondat în 1911, au raportat aproximativ 20 de posibile observații de meteori între orele 11:16 și 11:20 a.m. Rapoartele neconfirmate ale societății privind bila de foc s-au înregistrat în zona metropolitană tristatală, din New Jersey, New York și Connecticut - și chiar dincolo, în Delaware și Maryland.

„Mi-a atras privirea brusc: o minge de foc care străbătea cerul”, a declarat martorul ocular Judah Bergman pentru știrile locale. „Nu îmi venea să cred”.

Calculele traiectoriei realizate de NASA, pe care agenția însăși le recunoaște ca fiind foarte aproximative, au indicat că prima observare a meteoritului a avut loc deasupra Upper Bay, unde se află Statuia Libertății, la o altitudine de puțin sub 79 de kilometri. De acolo, a continuat să se deplaseze spre nord, străbătând cerul cu o viteză de peste 54.700 de kilometri pe oră.

„O examinare a datelor seismice din zonă nu a arătat nicio dovadă a unui cutremur. USGS nu are nicio dovadă directă a sursei cutremurului”, a declarat Centrul Național de Informare a Cutremurelor al agenției federale.

Meteoritul zbura cu o viteză de aproape 58 de ori mai rapid decât un Boeing 737

O explicație pentru presupusul sau presupusul zgomot puternic și zguduitor al meteoritului poate să fi provenit de la atmosfera neobișnuit de densă de vară. După cum a remarcat meteorologul șef al WABC-TV, Lee Goldberg, căldura record din iulie ar ajuta sunetul să reverbereze prin aer.

Pentru a pune această viteză în perspectivă, viteza maximă a unui avion Boeing 737 este de 946 kilometri pe oră, așadar, acest meteorit zbura de aproape 58 de ori mai rapid decât un Boeing 737. În cele din urmă, a ajuns deasupra centrului Manhattanului, unde s-a dezintegrat complet la o altitudine de peste 46 de kilometri în aer, scrie The Jerusalem Post.

NASA a confirmat că nu au fost raportate fragmente căzute nicăieri. În plus, conform oficialului de la New York City Emergency Management, Aries Dela Cruz, nu au fost raportate pagube sau persoane rănite în urma meteoritului.

Editor : Marina Constantinoiu