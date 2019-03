Nou trend în chirurgia plastică. Tot mai multe femei vor să arate ca Meghan Markle

Meghan Markle, soţia prinţului Harry, este model pentru tot mai multe femei care ajung pe masa chirurgului plastician. Este şi cazul a două tinere din Statele Unite. Ele au plătit zeci de mii de dolari pentru a arăta ca noua ducesă de Sussex.

Avocat de profesie şi fană înfocată a lui Meghan Markle, Xochi Greer, a trecut printr-o operaţie de liposucţie, una de rinoplastie şi două operaţii de lipofilling, una pentru pomeţi şi cealaltă în zona posterioară.

Xochi Greer: Cred că este o femeie frumoasă, cu trăsături frumoase, şi, dacă tot schimb trăsăturile pe care le am, da, vreau ca noile trăsături să semene mai mult cu cele ale lui Meghan.

Iar pentru a semăna cu idolul ei, a îndurat șapte ore pe masa de operaţie şi alte câteva luni de recuperare. În final, tanăra spune că este mulţumită de rezultat.

Xochi Greer: Anumite trăsături seamănă cu cele ale lui Meghan. Dar mă uit în oglindă şi tot pe mine mă văd, doar că o versiune mai bună a mea.

Xochi Greer nu este singura dispusă să dea zeci de mii de euro pentru a semăna cu noua ducesă de Sussex. Renata Williams s-a lăsat şi ea pe mâna chirurgului plastician cu aceeaşi dorinţă.

Renata Williams: Ştiu că nu o să arăt exact ca ea. Dar, în acelaşi timp, are o mulţime de trăsături pe care le admir şi pe care vreau să le văd la mine.

În cele 11 ore pe care le-a petrecut în operaţie, Renata a trecut printr-o abdominoplastie, o rinoplastie, o operaţie de ridicare a sânilor şi un implant mamar, dar şi o intervenţie de lipofilling în zona posterioară.

Renata Williams: Fericită. Sunt mândră de mine, sunt mândră de ceea ce sunt, am încredere în mine. Sunt mai multe lucruri. Nu am realizat cât de jos eram până nu am văzut cât de fericită şi emoţionată sunt. Mă trezesc fericită dimineaţa.

Chirurgii plasticieni spun că tot mai multe dintre pacientele lor o iau drept model pe Meghan Markle atunci când ajung sub bisturiul lor.

