Noua provocare virală din SUA. Adolescenții mănâncă detergent, punându-și astfel viața în pericol

O nouă modă alarmantă în SUA. Adolescenții se filmează când mănâncă detergent capsule și publică videoclipul pe YouTube. Autoritățile spun că tinerii își pun viața în pericol astfel.

Fenomenul s-a răspândit rapid pe rețelele sociale anul acesta, deși provocarea a începul în urmă cu aproape patru ani, potrivit The Telegraph.

Adolescenții se filmează când mușcă dintr-o capsulă cu detergent de rufe Tide, iar unele videoclipuri au ajuns la 100.000 de vizualizări înainte să fie scoase de YouTube.

Autoritățile din sănătate au avertizat că detergentul este toxic și înghițirea lui poate cauza vomă și dificultăți în respirație.

„Adolescenții încearcă să fie amuzanți, dar de fapt se pun în pericol, ingerând acea substanță otrăvitoare”, spune Ann Marie Buerkle, de la Siguranța Consumatorilor din SUA.

Reacțiile au fost variate în mediul online după ce unele videoclipuri au fost șterse de pe youtube.

„Ce s-a întâmplat cu videoclipul meu în care copiii mei fac provocare Tide, când sunt atâtea videoclipuri cu copii care mănâncă detergent pe internet”, a scris un utilizator.

Please don't eat laundry pods. Learn more ways to #preventpoison https://t.co/jjJGA8N1H4 pic.twitter.com/WxJFmeO3Y7