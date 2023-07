"Nu am detonat o bombă". Cum le răspunde regizorul Christopher Nolan fanilor care îl critică

"Mă flatează că oamenii cred că sunt capabil să fac lucruri atât de extreme, pe de altă parte, este înfricoșător", a spus Christopher Nolan. Regizorul a răspuns ambiguu fanilor care au speculat că ar fi detonat cu adevărat o bombă pe platourile de filmare ale Oppenheimer, spunând că nu ar fi reușit să obțină ceva "frumos și amenințător" folosind efecte vizuale computerizate.

Nolan, un regizor recunoscut pentru că evită să utilizeze imagini generate de computer, nu a oferit detalii despre cum anume au fost create secvențele cu explozii din film, însă a confirmat că într-adevăr nu a utilizat artificii computerizate pentru a le realiza, potrivit BusinessInsider.

"În mod firesc, imaginea produsă cu ajutorul computerului este destul de comod de realizat", a declarat Nolan pentru THR.

"Este o imagine sigură, banală. Însă ceea ce i-am spus lui Andrew Jackson, cel care se ocupă de efectele vizuale la Oppenheimer este: «Asta nu are cum să funcționeze. Nu cred că este plăcut să te uiți la așa ceva. Are nevoie de forță. Trebuie să fie frumos și amenințător în egală măsură»", a mai spus regizorul.

Regizorul a precizat că el și Andrew Jackson s-au gândit împreună cum ar putea recrea fizic multe dintre efectele vizuale din film, fără a apela la tehnologie - de la reprezentarea dinamicii și a fizicii cuantice până la testul Trinity.

El a mai declarat că echipa sa a făcut "multe experimente" și "a propus o mulțime de abordări interesante, toate acestea conducând în cele din urmă la testul Trinity, care trebuia să fie terifiant într-un mod în care grafica computerizată nu ar fi reușit niciodată să fie cu adevărat".

Nolan a calificat drept "măgulitor" faptul că oamenii au presupus că ar fi capabil să detoneze o bombă, dar și "un pic înfricoșător", însă nu le-a răspuns concludent curioșilor, preferând ambiguitatea.

Într-o declarație pentru Total Film el a mai afirmat că recrearea testului Trinity, prima detonare a unei arme nucleare din lume, fără imagini generate de computer a fost "o provocare uriașă".

De ce Oppenheimer

Regizorul britanic a spus că interesul său pentru Oppenheimer a apărut după ce Robert Pattinson i-a dăruit o colecție de discursuri ale marelui fizician.

"M-a entuziasmat foarte mult ideea de a reda povestea reală, fără să transform totul într-un SF, și să încerc cu adevărat să le transmit oamenilor ce a trăit Oppenheimer în acele momente", a explicat acesta.

Pelicula în care joacă nume mari ale cinematografiei se concentrează pe viața fizicianului american J. Robert Oppenheimer, interpretat de Cillian Murphy, care a condus realizarea bombei atomice în cadrul Proiectului Manhattan, în anii 1940.

"Ceea ce am reușit să obținem în film este extraordinar de frumos, dar și foarte înfricoșător", crede regizorul.

Oppenheimer, regizat și scris de Christopher Nolan, se bazează pe cartea «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer», scrisă de Kai Bird și Martin J. Sherwin.

