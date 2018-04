O fetiță de 6 ani se plictisea la un meci de fotbal și a început să sape în pământ. Fosila pe care a găsit-o are 65 de milioane de ani

Naomi, o copilă de 6 ani din SUA, se plictisea la meciul de fotbal al sorei mai mari. Așa că a mers în afara terenului, lângă niște tufișuri, a început să sape prin pământ și a găsit o piatră mică. Modelele care păreau imprimate pe piatră i-au amintit de colierele din filmul animat al celor de la Disney - „Moana”. Asta se întâmpla în luna octombrie a anului trecut.

Luna aceasta, însă, familia lui Naomi a aflat cu surprindere că piatra este de fapt o fosilă veche de 65 de milioane de ani. Mama fetei a fost prima care și-a dat seama că piatra găsită de Naomi în Bend, Oregon, pare să ascundă un secret.

