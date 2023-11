Un francez de 33 de ani, pasionat de ciclism și sporturi extreme, și-a găsit un companion neobișnuit pentru aventurile lui - o pisică. Felina este de ceva timp vedetă incontestabilă pe rețelele sociale, unde are multe fotografii care o surprins în ipostaze neașteptate.

Rémy Vicarini, din Besançon, și-a dorit dintotdeauna o pisică și, în urmă cu nouă ani și jumătate a adaptat-o dintr-un adăpost pe Cathode, care avea pe atunci 6 luni, De atunci cei doi sunt practic nedespărțiți.

Lui Rémy îi place ciclismul, dar și sporturile sau activătăți pline de adrenalină, cum ar fi alpinismul sau parapantismul. La câteva săptămâni după ce a adus-o acasă pe Cathode s-a gândit să împărtâșească cu ea experiențele lui.

Un francez pasionat de ciclism și sporturi extreme și-a găsit un companion neobișnuit pentru aventurile lui - o pisică FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

„Cathode este o pisică foarte curioasă, iar eu fac mult sport și am vrut să împărtășesc cu ea asta. Așa că, la două luni după ce am adoptat-o, am început să mergem pe bicicletă împreună. A fost grozav și i-a plăcut. Prima dată când am luat-o pe Cathode cu mine am pus-o într-un coș, în față, era întuneric și nimeni nu ne putea deranja. Cathode a fost foarte curioasă și i-a plăcut mult”, povestește Rémy.

După asta, Cathode l-a însoțit pe Rémy pretutindeni, iar fotografiile postate pe rețelele sociale sunt dovada că pisica a făcut alpinism, schi, s-a dat cu parapanta și nu a stat departe nici măcar de sporturile extreme acvatice.

De cele mai multe ori, Cathode poartă și echipament de protecție special confecționat pentru ea.

