„Obișnuiam să trăiesc ca un star rock”. Un escroc a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce a înșelat milioane de oameni

Un escroc canadian a furat peste 175 de milioane de dolari de la victimele sale din America de Nord printr-o „schemă masivă de fraudă psihică prin corespondență”. Acesta a fost condamnat în urma acestei infracțiuni la 10 ani de închisoare, informează The Guardian.

Patrice Runner deține atât cetățenie canadiană, cât și franceză. El a fost condamnat în iunie pentru comiterea de fraudă prin corespondență și fraudă electronică, opt acuzații de fraudă prin corespondență, patru acuzații de fraudă electronică și acuzații de conspirație pentru a comite spălare de bani. Patrice a fost găsit nevinovat pentru patru capete de acuzare pentru fraudă prin corespondență.

Luni, 15 aprilie, un judecător din New York a dat o sentință de un deceniu pentru Runner, pe care autoritățile americane îl urmăreau din 2014. Chris Nielsen, inspectorul responsabil cu divizia Philadelphia a Serviciului de inspecție poștală din SUA, într-o declarație după ședintă a declarat că „Stilul de viață extravagant al lui Patrice Runner, care a luat amploare pe spatele a milioane de americani în vârstă și vulnerabili, trebuie să ia sfârșit”. Acesta a adăugat, de asemenea, că sentința este „o pedeapsă nepotrivită”.

Printre înșelătoriile lui Runner, se află și fapta de trimitere în mod fals de scrisori care ar fi fost individualizate către milioane de oameni, prin intermediul companiei sale. Corespondența era trimisă pe numele faimoasei Maria Duval, psiholog francez, și îi promiteau destinatarului „o oportunitate de a obține o mare bogăție și fericire cu ajutorul sprijinului psihologic”, potrivit Departamentului de Justiție din America.

Destinatarii erau cel mai adesea persoane „în vârstă și vulnerabile” care au fost încurajate să trimită o taxă companiei lui Runner pentru o „prognoză clarvăzătoare astrală”. Odată ce plata se efectuase, destinatarul primea apoi zeci de scrisori adiționale care păreau toate personalizate, solicitând taxe suplimentare. De asemenea, li s-a cerut să trimită înapoi prin poștă obiecte personale precum șuvițe de păr, amprente și fotografii pentru „efectuarea unor ritualuri personalizate și servicii astrologice”, potrivit rechizitoriului.

Runner susține că nu a depășit niciodată linia legală în afacerea sa de corespondență argumentând că oamenii și-ar fi cerut banii înapoi dacă nu ar fi fost mulțumiți. Acesta a declarat într-un interviu pentru revista Walrus: „Poate nu este moral, poate este o prostie. Dar asta nu înseamnă că este o fraudă”.

Runner a fost găsit de două ori vinovat de escrocherii de către autoritățile canadiene. În 1991, o companie deținută de Runner a fost amendată cu 31.100 de dolari americani pentru că a făcut publicitate falsă la serviciile unui clarvăzător care putea prezice numerele câștigătoare la loterie. În anul 2000, o companie care se afla tot pe numele său, a fost amendată cu 365.000 de dolari americani de către un tribunal din Quebec pentru publicitate înșelătoare pentru produse de slăbit.

În cadrul interviului Walrus, realizat dintr-un centru de detenție din New York, Runner a spus că oamenii sunt atrași de abilitatea sa de a capta atenția „după câteva minute..trimit un cec, pentru a obține un produs, la o adresă sau companie de care nu au auzit niciodată”.

Curtea de judecată a văzut cum scrisorile au fost tipărite în Canada și transportate cu camionul în Albany, New York, fiind apoi trimise prin poștă în loturi mari. Companiile care îl ajută au trimis aproximativ 56 de milioane de scrisori pe parcursul a două decenii între anii 1994-2014, încasând 175 de milioane de dolari de la aproape 1,5 milioane de oameni din Canada și SUA.

Runner a spus în interviul de la Walrus că „Cei mai profitabili ani de afaceri cu scrisorile Mariei Duval au fost din 2005 până în 2010”, referindu-se la timpul în care el a făcut 23 de milioane de dolari americani într-un singur an.

Departamentul de Justiție a spus că Runner a folosit o serie de companii fantomă înregistrate în Canada și Hong Kong ca o modalitate de a-și masca rolul în fraudă. S-a mutat foarte des, locuind în Elveția, Franța, Olanda, Costa Rica și Spania.

Oamenii legii au început să investigheze înșelătoria în 2014 și au oprit operațiunea după doi ani. În decembrie anul 2020, după negocieri îndelungate, Runner a fost arestat în Ibiza, iar apoi s-a dus în New York. Alte patru persoane care au legătură cu escrocheria prin corespondență au pledat vinovate. Înainte de proces, Runner a spus că nu are suficienți bani să plătească un avocat: „Obișnuiam să trăiesc ca un star rock. Nu am fost suficient de precaut. Am crezut că afacerea cu comenzi prin corespondență va rămâne pentru totdeauna”.

