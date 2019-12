Oraşul care oferă suma de 15.000 de dolari tuturor celor care se mută şi lucrează acolo

Un oraş din Statele Unite a demarat un program pilot prin care încearcă să încurajeze cât mai multe persoane să se mute şi să lucreze acolo.

Autorităţile din Topeka, un oraş din statul american Kansas, au anunţat că vor oferi 10.000 de dolari tuturor celor care vor închiria locuinţe în oraş şi suma de 15.000 de dolari celor care vor cumpăra şi reabilita o locuinţă, scrie CNN.

Programul „Alege Topeka” a fost demarat cu intenţia de a investi în angajaţii care locuiesc în regiunea Topeka şi Shawnee”, a declarat Barbara Stapleton, vicepreşedintele organizaţiei Business Retention and Talent Initiatives for GO Topeka.

Pentru început sunt fonduri disponibile pentru 60 de cetăţeni care se înscriu în program. Stimulentele financiare vor fi oferite la un an după ce angajatul s-a relocat și „ar putea fi folosite pentru toate tipurile de cheltuieli aferente mutării”, se arată în comunicat.

"Costurile pentru a te muta într-un apartament cu 1-2 dormitoare pot varia de la 4.000 de dolari la 7.000 de dolari, iar pentru o casă cu 3-4 dormitoare, variază de la 10.000 de dolari la 16.000 de dolari, în funcție de distanță și locație", mai precizează sursa citată.

