Pentagonul a ajuns la un acord istoric cu veteranii LGBTQ+ concediați în temeiul controversatei politici „nu întreba, nu spune”

Departamentul Apărării a ajuns la un acord istoric cu peste 30.000 de veterani LGBTQ+ care au fost eliberați din serviciul militar în temeiul controversatei politici „nu întreba, nu spune” (DADT), care le-a permis membrilor comunității să-și servească țara doar dacă își ascund sexualitatea, informează The Guardian.

Ca parte a acordului, cei concediați în temeiul DADT sau a politicilor similare discriminatorii își vor putea actualiza cu ușurință documentele pentru a elimina menționarea sexualității lor. Anterior, veteranii care doreau să-și actualizeze actele au trebuit să treacă printr-un proces juridic complicat, de ani de zile, prin care „majoritatea veteranilor pur și simplu nu voiau treacă”, a spus Jocelyn Larkin, unul dintre avocații care au reprezentat acțiunea colectivă.

Acum, încă din această vară, veteranii vor trebui pur și simplu să viziteze site-ul web al Departamentului de Apărare și să solicite documente actualizate. Cei care doresc să-și actualizeze statutul de la „Altul decât onorabil” sau „General sub onorabil”, aproximativ 5.000 de persoane, vor putea „să se înscrie la un proces de evaluare de grup”, potrivit comunicatului de presă al acordului. Departamentul Apărării va trimite grupuri de oameni unui consiliu de examinare pentru a gestiona cererile, o continuare a unui program pilot pe care departamentul l-a desfășurat anul trecut, a spus Larkin.

„Când am fost concediată din cauza orientării mele sexuale, am simțit că țara mea îmi spunea că serviciul meu nu este valoros din cauza celor pe care îi iubesc”, a spus reclamantul Sherrill Farrell, un veteran al marinei americane, într-un comunicat de presă despre acest acord. „Astăzi, sunt din nou mândră că mi-am servit țara și asigurându-mă că onoarea noastră este recunoscută”, a spus ea, referindu-se la victoria istorică.

Procesul a fost intentat în august 2023 la tribunalul districtual al SUA pentru districtul de nord al Californiei de către veterani care au fost îndepărtați din serviciul militar între 1980 și 2011.

Mulți veterani concediați în temeiul DADT au continuat să se confrunte cu discriminare, deoarece documentele lor precizau orientarea lor sexuală. Alții înlăturați în baza DADT au fost ulterior neeligibili pentru locuri de muncă și beneficii pentru veterani, deoarece nu le-au fost recunoscute meritelela ieșirea din serviciul militar. Larkin a sărbătorit acordul ca un pas necesar și corectiv pentru veteranii LGBTQ+ de pretutindeni.

„Este atât de important ca efectele continue ale acestei politici discriminatorii să fie în sfârșit abordate”, a spus Larkin pentru The Guardian. „A fost grozav că Don’t Ask Don’t Tell a fost abrogat, dar nu a fost suficient pentru că oamenii încă sufereau din cauza documentelor care purtau stigmatul că erau gay în timpul armatei. Deci, este un pas incredibil de important să le spunem acestor veterani că serviciul lor a fost onorabil.”

Acordul necesită încă aprobarea unui judecător federal, dar probabil acest lucru se va întâmpla în 75 până la 90 de zile.

