Povestea lui Kibibi, născută în România, răpită și dusă de tatăl ei în Tanzania. Cere ajutorul lui Iohannis pentru a-și cunoaște mama

O femeie din Tanzania, Elena Rajab Mwinge, speră că vizita preşedintelui Klaus Iohannis în ţara sa o va ajuta să îşi îndeplinească visul de a-şi întâlni mama, cetăţean român, potrivit publicaţiei The Citizen, citată de News.ro. Ea afirmă că a fost dusă pe ascuns în Tanzania de tatăl ei, care făcuse studii medicale în România, şi că a reuşit să găsească o femeie despre care crede că este mama ei, însă nu are posibilităţi financiare pentru a ajunge în România să o vadă.



Cetăţenii din Tanzania au mari aşteptări că vizita de patru zile a preşedintelui României Klaus Iohannis va aduce beneficii semnificative ambelor ţări, prin întărirea cooperării bilaterale în mai multe domenii, scrie publicaţia din Tanzania The Citizen.

Dar pentru Kibibi, cunoscută şi ca Elena Rajab Mwinge (43 de ani), localnică din Keko Akida, zona Mivinjeni, districtul Temeke, vizita are şi o altă semnificaţie.

Kibibi, soţie şi mamă a patru copii, consideră că vizita preşedintelui Iohannis în Tanzania reprezintă o oportunitate care îi va permite să îşi întâlnească mama, cetăţean român.

Kibibi s-a născut la Bucureşti, în România, în 10 ianuarie 1980, dintr-o mamă româncă şi un tată tanzanian, Rajab Mwinge. Însă Mwinge, care se afla în România pentru studii medicale, s-a întors acasă în 1981, cu Kibibi, fără ştirea mamei sale.

Kibibi a declarat pentru The Citizen că a trăit cu dorinţa de a-şi cunoaşte mama biologică, însă visul ei a devenit un coşmar întrucât nu a reuşit să acopere costurile unei călătorii în România.

Ea a fost crescută de o mamă vitregă, iar tatăl ei a lucrat, ca personal medical, la Organisation of Tanzania Trade Unions (OTTU) şi la spitale private, dar a murit în 2015.

Ea a povestit că, atunci când era în clasa a şasea, vecinii i-au spus că femeia care o creştea nu era mama ei biologică şi că aceasta era o femeie albă. Kibibi a spus că ulterior mătuşa sa Salma Mwinge i-a dezvăluit că este originară din România, unde tatăl ei a fost la studii, însă i-a spus că mama sa a murit.

Kibibi a adăugat că, în 2014, şi-a confruntat tatăl.

”Tatăl meu mi-a confirmat că mama este cetăţean român, cu numele Dorina Illnesco”, a afirmat el.

Kibibi a menţionat că a încercat să găsească ambasada României, dar cea mai apropiată se afla în kenya, unde ea nu putea să ajungă.

Ulterior, în decembrie 2020, a povestit ea, a început să îşi caute mama pe reţelele de socializare.

”Am tastat numele dat de tatăl meu (Dorina Illnesco). Din fericire, am găsit pe cineva despre care cred că este femeia pe care o căutam (…) Am trimis un mesaj care spunea: «Unde eşti mamă, mi-e dor de tine». În loc să primesc un răspuns cum mă aşteptam, o altă femeie, Gina Soana, mi-a trimis o cerere de prietenie”, a afirmat Kibibi. Ea a adăugat că şi-a dat seama că acea femeie este cumnata ei, soţia fratelui său care căuta o rudă a cărei mamă se numea Dorina Soana şi care trăia în Tanzania.

Kibibi a afirmat că, ulterior, cumnata ei i-a confirmat că ea era cea căutată şi că mama ei este în viaţă. La un moment dat, a povestit Kibibi, a văzut-o pe mama ei printr-un apel video pe Facebook.

”Tatăl tău m-a minţit şi te-a furat când s-a întors în Tanzania. (…) Mama insista să o vizitez în România. Ea este în vârstă acum, dar posibilităţile mele financiare nu îmi permit să călătoresc pentru a-mi întâlni iubita mamă”, a adăugat Kibibi.

Femeia a mărturisit că este îngrijorată pentru că de câteva luni nu a mai vorbit cu mama sa, dar rudele din România au asigurat-o că este bine.

Kibibi doreşte ca preşedintele Iohannis şi delegaţia sa să îi îndeplinească visul de a-şi întâlni mama.

O mătuşă a lui Kibibi a afirmat că fratele ei i-a spus că a decis să fugă în secret din România cu fetiţa pentru ca mama ei să nu îşi piardă locul de muncă pentru că a avut un copil cu un bărbat african, arătând că la acea vreme erau restricţii în România. Ulterior, el ar fi pierdut legătura cu mama fetiţei.

Soţul lui Kibibi afirmă că speranţele familiei rămân în vizita preşedintelui Iohannis, adăugând că probabil, într-un final, Kibibi îşi va întâlni mama.

Editor : A.P.