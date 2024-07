„Trebuie să fim foarte puternici”. Erdogan avertizează că Turcia ar putea interveni în Israel, ca să apere palestinienii

Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat duminică că Turcia ar putea interveni în Israel, așa cum a făcut-o în trecut în Libia și Nagorno-Karabah, deși nu a precizat ce fel de intervenție sugerează. El îl consideră pe premierul Israelului ”bolnav mintal”.

Erdogan, care a fost un critic acerb al ofensivei Israelului în Gaza, a început să discute despre acest război în timpul unui discurs în care a lăudat industria de apărare a țării sale. „Trebuie să fim foarte puternici, astfel încât Israelul să nu poată face aceste lucruri ridicole Palestinei. La fel cum am intrat în Karabakh, la fel cum am intrat în Libia, am putea face același lucru cu ei”, a declarat Erdogan la o reuniune a partidului său de guvernământ, AK Parti, în orașul său natal Rize, relatează Reuters.

„Nu există niciun motiv pentru care să nu putem face acest lucru ... Trebuie să fim puternici, astfel încât să putem lua aceste măsuri”, a adăugat Erdogan în discursul televizat.

Reprezentanții Partidului AK nu au răspuns la apelurile telefonice care solicitau mai multe detalii cu privire la comentariile lui Erdogan. Israelul nu a făcut imediat niciun comentariu pe marginea afirmațiilor lui Erdogan.

Președintele părea să se refere la acțiunile anterioare ale Turciei.

În 2020, Turcia a trimis personal militar în Libia pentru a sprijini guvernul libian de acord național, recunoscut de Națiunile Unite.

Prim-ministrul libian Abdulhamid al-Dbeibah, care conduce guvernul de uniune națională din Tripoli, este susținut de Turcia.

Turcia a negat orice rol direct în operațiunile militare ale Azerbaidjanului în Nagorno-Karabah, dar a declarat anul trecut că utilizează „toate mijloacele”, inclusiv pregătirea și modernizarea militară, pentru a-și sprijini aliatul apropiat.

Luna trecută, preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat ţările occidentale de „susţinerea” unei ofensive israeliene în Liban împotriva Hezbollah, aliatul mișcării teroriste palestiniene Hamas.

„Se pare că Israelul, care a devastat Gaza, îşi îndreaptă de acum privirea spre Liban. Vedem că puterile occidentale susţin Israelul din culise. Proiectele lui Netanyahu de a extinde războiul în regiune vor duce la un mare dezastru”, a declarat preşedintele turc în faţa deputaţilor din partidul său în Parlament.

„Este extrem de grav şi patetic ca state care vorbesc despre libertate, drepturile omului şi justiţie să fie captive unui bolnav mintal ca Netanyahu”, a declarat Erdogan, cerând „celorlalte ţări din regiune să fie solidare cu Libanul”.

Editor : Marina Constantinoiu