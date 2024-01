Primele imagini cu Mickey Mouse au intrat în domeniul public, după expirarea drepturilor de autor din SUA

Primele personaje de benzi desenate Mickey și Minnie Mouse, apărute în animația „Steamboat Willie”, un scurtmetraj realizat în 1928, sunt de acum disponibile publicului larg în SUA, după ce drepturile de autor ale Disney asupra lor au expirat, informează BBC.

Filmul de animație „Steamboat Willie”, în care apar pentru prima oară Mickey Mouse și Minnie Mouse, a intrat în istoria cinematografiei și este considerat momentul care a lansat cariera lui Walt Disney.

Expirarea drepturilor de autor asupra acestor versiuni ale lui Mickey și Minnie Mouse înseamnă că orice desenator sau creator poate prelucra sau folosi imaginile cu personajele din „Steamboat Willie”, fără a mai cere permisiune din partea companiei Disney și fără niciun fel de costuri.

Compania Disney a avertizat însă că versiunile „moderne” ale lui Mickey Mouse sunt încă protejate de legea copyright-ului.

Conform legislației SUA, drepturile de autor asupra unor astfel de personaje pot fi deținute pe o perioadă de 95 de ani. Astfel, personajele din Steamboat Willie au intrat în domeniul public de azi, 1 ianuarie 2024.

„Ceea ce înseamnă pentru noi este că, începând din 2024, oricine va fi liber să copieze, să împărtășească și să construiască pe baza acestor desene animate originale din 1928 și a personajelor din ele”, a spus pentru BBC Jennifer Jenkins, director la Duke Centre for the Study of the Public Domain.

În Uniunea Europeană, drepturile de autor protejează proprietatea intelectuală pe o perioadă de 70 de ani de la decesul autorului sau de la decesul ultimului autor supraviețuitor în cazul unei lucrări realizate de un grup de persoane.

Disney încă deține separat marca înregistrată Mickey Mouse, ca identitate de brand și mascotă „corporate”. Aceasta înseamnă că există în continuare limite în ceea ce privește utilizarea imaginilor cu Mickey Mouse de către publicul larg. „Ceea ce nu pot să fac este să încep să mă apuc să vând obiecte similare cu ceea ce vinde Disney”, a spus Jenkins (exemplu: tricouri cu imaginile Mickey și Minnie Mouse încă protejate de copyright).

