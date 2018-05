Primul bebeluș născut în ultimii 12 ani în locul unde nașterile sunt interzise

O fetiță este primul bebeluș născut în ultimii 12 ani pe o insulă aparținând Braziliei, unde nașterile sunt interzise, iar femeile însărcinate sunt obligate să meargă pe continent pentru a-și aduce pe lume copiii, relatează The Guardian.

Nașterea bebelușului a fost o surpriză pentru toată lumea, inclusiv pentru mamă, care susține că nu știa că este însărcinată.

„Mama, care nu dorește să fie identificată, a intrat în travaliu acasă. Familia spune că nu știa că femeia este însărcinată”, a declarat, printr-un comunicat, administrația insulei, pentru ziarul O Globo.

Micuțul arhipelag Fernando de Noronha, faimos pentru eforturile depuse pentru conservarea animalelor și vegetației sălbatice, are o populație de doar 3.000 de locuitori, iar nașterile sunt interzise deoarece pe insulă nu există o secție de maternitate.

Femeile însărcinate sunt astfel obligate să călătorească până pe continent, unde cel mai apropiat oraș este Natal, aflat la 365 de km de insulă.

Femeia care a adus pe lume bebelușul mai are un copil născut pe continent, însă a declarat pentru O Globo că nu știa că este însărcinată și „nu a simțit nimic” pe tot parcursul sarcinii.

„Vineri, am început să am dureri și când am mers la baie am născut. Tatăl fetiței a ridicat-o de jos și a curățat-o. Am fost cu adevărat șocată”, a declarat femeia.