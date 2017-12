Restrospectivă 2017. Întâmplările greu de crezut de anul acesta

De la celebra inscripţie Hollywood care, peste noapte, s-a schimbat în ''Hollyweed'', la misteriosul cuvânt ''covfefe'' dintr-un tweet semnat de Donald Trump, care a provocat isterie pe internet, anul 2017 a fost bogat în farse, recorduri amuzante şi întâmplările inedite, relatează Agerpres.





Hollywood sau Hollyweed?



În prima zi a anului 2017, locuitorii celebrului cartier din Los Angeles au fost surprinşi să citească, pe cunoscuta inscripţie de pe Muntele Lee, în loc de "Hollywood", "Hollyweed", cuvânt care face trimitere la prevederea legală votată de californieni la 8 noiembrie 2016, concomitent cu scrutinul prezidenţial, referitoare la legalizarea marijuanei.



Zachary Cole Fernandez, autorul farsei, un artist local în vârstă de 30 de ani, s-a predat peste câteva zile poliţiei din Los Angeles. Bărbatul a fost acuzat de intrarea neautorizată pe o proprietate privată şi a fost eliberat pentru o cauţiune de 1.000 de dolari două ore mai târziu.



Camerele de supraveghere l-au filmat pe Fernandez în timp ce escalada gardul din apropierea semnului de pe Muntele Lee în jurul orei locale 03.00 (11.00 GMT) în noaptea de Anul Nou. El a folosit patru prelate, două albe şi două negre, pentru a schimba cele două litere "o" cu "e".



Într-un interviu acordat site-ului VICE, Fernandez a declarat că a fost inspirat de o farsă similară, pusă la cale în 1976, după ce California şi-a relaxat legile privind consumul de marihuana. La începutul lui noiembrie 2016, californienii au votat în favoarea legalizării folosirii marihuana în scop recreaţional. Persoanele cu vârsta peste 21 de ani pot acum să aibă asupra lor mici cantităţi de marihuana şi li se permite să cultive la domiciliu până la şase plante de canabis.



Un frizer din Gaza oferă clienţilor săi servicii de îndreptare a părului cu... flacăra



Clienţii aflaţi în căutarea coafurii perfecte, dar şi a senzaţiilor tari, se înghesuie în salonul unui frizer din Gaza, care oferă o tehnică inedită de aranjare a părului, nerecomandată însă persoanelor slabe de inimă. Ca să realizeze cea mai reuşită coafură pentru cei care-i trec pragul salonului, Ramadan Odwan foloseşte, pe lângă foarfecă, aparat de tuns şi de uscat, şi un spray şi o brichetă.



"Oamenii se dau în vânt după asta, mulţi sunt curioşi să experimenteze şi nu le este teamă", a declarat frizerul pentru Reuters. "Oamenilor de aici le plac aventurile", a completat el.



Ramadan Odwan aprinde jetul spray-ului folosind bricheta şi trece flacăra prin părul clientului aflat pe scaun. Nu recomandă, însă, ca tehnica să fie utilizată de oricine. "Conceptul este foarte simplu, dar destul de riscant dacă nu ai experienţă în ceea ce faci. Pentru aceste lucruri este nevoie de protejarea părului şi de utilizarea câtorva materiale de protecţie pentru a apăra scalpul şi podoaba capilară până la final. Dar şi de protecţie contra focului", a explicat el.



Deţinătorul celui mai "puturos" pantof sport, premiat la un concurs inedit din SUA



Şapte tineri concurenţi, posesori ai celor mai urât mirositori pantofi sport, s-au întrecut la cea de-a 42-a ediţie a competiţiei "National Rotten Sneaker Contest" desfăşurată în luna martie în oraşul New York. Concursul a fost câştigat de Connor Slocombe, în vârstă de 12 ani, declarat deţinătorul celui mai "puturos" pantof. El a participat la această competiţie de trei ori în anii precedenţi, însă, până acum, nu a reuşit să obţină trofeul.



Toţi cei patru membri ai juriului care au ales câştigătorul concursului, desfăşurat la "Ripley's Believe It or Not!" din Times Square, s-au strâmbat la mirosul pantofului uzat al lui Slocombe.



George Aldrich, expert în chimie în cadrul NASA, a declarat că Slocombe a reuşit să adune toate izurile într-un singur pantof. "Pe de o parte, mirosul de mucegai, pe de alta, mirosul înţepător care îţi strâmbă nasul şi îţi face ochii să lăcrimeze", a spus Aldrich. "Apoi urmează senzaţia de vomă, o reacţie involuntară. El le-a avut pe toate acestea", a completat specialistul.



Pentru a obţine mirosurile respingătoare, concurenţii au recurs la tehnica purtării pantofilor fără ciorapi şi mersul prin noroi, după cum au declarat participanţii, unii dintre ei veniţi special din Alaska, Colorado, Illinois şi New Mexico pentru a lua parte la eveniment. "Mătuşa mea are o fermă şi uneori o ajut aşa că atunci când văd excremente de animale calc în ele ca să murdăresc pantofii", a declarat mândru Slocombe. "Iar când mergem la pescuit, calc în măruntaie de peşte", a completat el.



Slocombe a primit un premiu de 2.500 de dolari şi bilete pe Broadway. De asemenea, el va fi inclus în "Odor Eaters Hall of Fumes".



Concursul a fost iniţiat în 1974 de proprietarul unui magazin cu articole sportive din Vermont pentru a-şi promova o nouă linie de pantofi sport. Compania pentru îngrijirea picioarelor Odor-Eaters a devenit sponsorul oficial al competiţiei, în 1988.



662 de persoane costumate în Charlot



Şase sute şaizeci şi două de persoane de toate vârstele costumate în Charlot s-au adunat în luna aprilie la Chaplin's World, singurul muzeu din lume dedicat lui Charlie Chaplin, din localitatea Corsier-sur-Vevey, în vestul Elveţiei.



"Au existat tentative anterioare de a organiza adunări mari ale persoanelor costumate în Charlot, însă aceasta este prima înregistrată oficial, deci primul record mondial", a precizat pentru AFP Annick Barbezat-Perrin, purtătoarea de cuvânt a muzeului. Pentru a fi înregistraţi, participanţii trebuie să poarte o ţinută alcătuită din costum negru, pantofi negri, cămaşă albă, melon, mustaţă şi baston, a adăugat ea.



Evenimentul a avut loc la 16 aprilie, dată care marchează prima aniversare a muzeului şi, totodată, ziua în care Charlie Chaplin s-a născut, în 1889. Muzeul a atras în primul an de funcţionare circa 300.000 de vizitatori, cifră care depăşeşte cu mult estimările.



Charlie Chaplin şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii în Elveţia, la Corsier-sur-Vevey, în cantonul Vaud, unde a murit în 1977.



Ce înseamnă covfefe? Un tweet enigmatic al lui Trump dă peste cap reţelele de socializare



Preşedintele american, Donald Trump, a postat în luna mai pe Twitter, un cuvânt ciudat, ''covfefe'', care a devenit foarte repede subiectul principal de conversaţie pe reţele de socializare.



''În pofida presei negative covfefe", se putea citi pe pagina de Twitter a lui Donald Trump, într-un mesaj care aparent făcea referire la informaţiile din presă pe care liderul american le-a ridiculizat adesea ca fiind "ştiri false". Ce înseamnă însă covfefe, au început să se întrebe internauţii? Este un mesaj criptat pentru Vladimir Putin? Sau o greşeală de scriere? Glume şi comentarii hilare au început să curgă şi #covfefe a devenit rapid termenul cel mai căutat şi discutat pe internet.



''Covfefe'' ar însemna ''Demisionez'', ridiculizează o falsă traducere Google din rusă în engleză. Unele comentarii de genul ''să sece covfefe'' ironizează promisiunea electorală a candidatului Trump, care a spus în campanie că va "seca mlaştina" corupţiei de la Washington.



Pentru a evita orice confuzie, Centrul de limba engleză al Regent's University din Londra a declarat: ''Pentru toţi elevii noştri în limba engleză, putem confirma că covfefe nu este un cuvânt englezesc. Deocamdată''.



La aproximativ şase ore după ce a cucerit internetul, celebrul tweet, care a fost redistribuit de 120.000 de ori, a fost şters fără explicaţii şi un nou mesaj a fost postat: ''Who can figure out the true meaning of 'covfefe'??? Enjoy!' (Cine poate să înţeleagă adevăratul sens al "covfefe"??? Delectaţi-vă), a scris şeful Casei Albe pe contul său de Twitter.



Donald Trump este cunoscut pentru tweet-urile sale trimise la orice oră din zi sau din noapte, de la comentarii despre o performanţă televizată a actorului Arnold Schwarzenegger până la ''deficitul comercial uriaş cu Germania''.



Localnicii unei aşezări din SUA şi-au ales ca primar... un câine



Locuitorii din Rabbit Hash, o aşezare situată în statul american Kentucky, au ales-o pentru funcţia de primar pe Brynneth Pawltro. Până aici, nimic neobişnuit, doar că Pawltro este o căţea din rasa pitbull.



Pawltro a reuşit să obţină cele mai multe voturi pentru funcţia de edil al localităţii, învingându-i pe contracandidaţii săi... o găină, un măgar şi o pisică. Este cel de-al patrulea câine care devine primar în Rabbit Hash, lucru de care localnicii sunt foarte mândri.



Din păcate pentru susţinătorii săi, Brynneth nu este un primar real deoarece Rabbit Hash nu este o aşezare suficient de mare încât să aibă nevoie de un reprezentant oficial. Cu toate acestea, în aşezarea din Kentucky au loc alegeri locale, organizate de societatea istorică din zonă, o tradiţie care "a început în anii '90 în scop caritabil", după cum a declarat o localnică. "Cerem câte un dolar pentru fiecare vot şi se votează de câte ori se doreşte", a explicat ea.



Fondurile strânse în urma alegerilor sunt de obicei folosite pentru diverse lucrări de care localitatea are nevoie. Anul acesta, banii au fost utilizaţi pentru lucrări de reparaţii la un magazin care a fost distrus într-un incendiu izbucnit în urmă cu un an.



O maimuţă din Zambia a lăsat un întreg oraş fără curent electric



O maimuţă a lăsat oraşul Livingstone din sudul Zambiei fără curent electric în luna iulie după ce a manipulat un transformator de electricitate, potrivit principalei companii de utilităţi din ţară.



Incidentul a avut loc în dimineaţa unei zile de duminică, atunci când maimuţa a atins transformatorul de înaltă tensiune, lăsând în jur de 50.000 de locuitori din capitala turistică şi din unele zone din vestul Zambiei fără electricitate.



Animalul a supravieţuit şocului electric datorită stratului gros de piele de pe palme, fiind salvat de către responsabilii Departamentului pentru Parcuri Naţionale şi Faună Sălbatică.



Pompierii care au salvat 18 purcei dintr-un incendiu i-au primit în dar... sub formă de cârnaţi



Un echipaj de pompieri din Marea Britanie, care a salvat mai mulţi purcei dintr-un hambar cuprins de flăcări, a primit o recompensă neobişnuită: chiar animalele cărora le-au dat şansa la viaţă, însă sub formă de cârnaţi.



Cei 18 purcei şi două scroafe au fost salvaţi de pompieri în timpul incendiului izbucnit în luna februarie într-un hambar din comitatul Wiltshire, care a mistuit 60 de tone de fân. Însă purceii nu au supravieţuit cuţitului măcelarului, fiind transformaţi în cârnaţi.



''Sunt convinsă că vegetarienii vor urî treaba asta'', a spus Rachel Rivers, fermiera care a avut această iniţiativă. Cârnaţii au fost însă pe placul pompierilor, care au declarat că au fost ''fantastici".



''La exact şase luni şi o zi după ce pompierii Olsen şi Richardson au salvat 18 purcei de la o fermă din Milton, echipa a primit o mostră a rezultatului muncii noastre din acea noapte de februarie'', se arată într-un mesaj postat pe Facebook de comandamentul de pompieri din Pewsey.



''Am dorit să le mulţumesc. Le-am promis la acea vreme că o să duc acolo pentru ei nişte cârnaţi, lucru de care au fost cu toţii încântaţi'', a declarat Rivers. ''Suntem fermieri şi cu asta ne ocupăm. (Porcii - n.r.) nu pot fi ţinuţi ca animale de companie'', a argumentat ea.



Pisicile sunt solide sau lichide? Premiile ''anti-Nobel'' au răsplătit cele mai absurde cercetări ale anului



Oameni de ştiinţă care îşi pun întrebări ''profunde'' legate de faptul dacă pisicile sunt lichide sau solide, cum poate influenţa un crocodil jocurile de noroc sau dacă instrumentul de suflat didgeridoo poate ajuta la vindecarea sforăitului au fost distinşi în luna septembrie în cadrul ceremoniei premiilor Ig Nobel (anti-Nobel), menite să răsplătească cele mai absurde, ciudate şi curioase cercetări ale anului.



Unele dintre cercetările recompensate frizează absurdul. Astfel, studiul din 2014 intitulat "Poate o pisică să fie şi solidă şi lichidă?'', al omului de ştiinţă francez Marc-Antoine Fardin, a fost inspirat de fotografii de pe internet ale unor pisici înghesuite în pahare, găleţi şi chiuvete. Câştigătorul premiul Ig Nobel în fizică a folosit formule matematice pentru a concluziona că pisicile tinere active şi pisoii îşi păstrează forma fizică mai mult timp decât felinele mai în vârstă, care sunt mai leneşe.



O echipă multinaţională de şase cercetători a câştigat premiul Ig Nobel pentru pentru pace pentru lucrarea din 2005 "A cânta la Didgeridoo ca tratament alternativ pentru Sindromul Apneei Obstructive de Somn: studiu controlat randomizat''. Concluzia că instrumentul de suflat australian ar putea avea anumite beneficii nu s-a bazat pe tonul huruit al didgeridoo, ci mai degrabă pe faptul că practicarea zilnică a implicat un lung exerciţiu de suflare, ceea ce poate să fi întărit tractul respirator superior, făcând respiraţia mai uşoară.



Ideea acestor premii îi aparţine lui Marc Abrahams, editorul revistei ''Annals of Improbable Research'', iar premiile sunt menite să onoreze nu ceea ce este mai bun sau mai rău în ştiinţă, ci mai degrabă să evidenţieze cercetările care încurajează oamenii să gândească în moduri neobişnuite.



"Sperăm că acest lucru va aduce oamenii înapoi la obiceiurile pe care le-au avut probabil când au fost copii, de a acorda atenţie lucrurilor ciudate, aşteptând un moment şi hotărând dacă sunt bune sau rele, numai după ce au avut şansa să gândească", a declarat Abrahams pentru Reuters.



Record mondial: Un guacamole gigant care cântăreşte trei tone



A fost nevoie de peste 25.000 de fructe de avocado şi 1.000 de persoane care le-au zdrobit pentru doborârea recordului pentru cel mai mare guacamole din lume, o performanţă atinsă în luna octombrie în statul Jalisco din Mexic.



Recordul stabilit nu a fost numai un prilej de divertisment, ci a avut şi încărcătură politică deoarece cultivatorii şi statul Mexic au dorit să sublinieze astfel că atât ei cât şi americanii pasionaţi de guacamole au beneficiat de pe urma Acordului Nord-American de Comerţ Liber (NAFTA) din care Donald Trump a ameninţat că se retrage.



Circa 80% dintre fructele de avocado consumate în SUA provin din livezile din Mexic, aflate în continuă expansiune. Jalisco, localitatea unea a fost stabilit recordul, este al doilea cel mai mare producător al soiului Hass de avocado în Mexic, pe primul loc situându-se statul Michoacan, conform producătorilor.



Peste 600 de ajutoare de bucătari şi 400 de persoane de locuitori din Concepcion de Buenos au gătit preparatul tradiţional pentru mii de persoane care au luat parte la stabilirea recordului.



Nemo, câinele lui Emmanuel Macron, a urinat pe un şemineu din Palatul Elysee



Nemo, câinele preşedintelui Emmanuel Macron, a devenit subiect de ştiri după ce a urinat pe şemineul din Palatul Elysee, spre amuzamentul şefului statului francez.



"Face ceva cu totul excepţional", spune Macron râzând, atunci când, în timpul unei discuţii cu trei secretari de stat, câinele său Nemo a început să urineze pe un şemineu. "Se întâmplă adesea?" întreabă unul dintre ei. "Nu", a răspuns Emmanuel Macron. "Aţi declanşat un comportament complet neobişnuit la câinele meu", a adăugat preşedintele francez.



Nemo este un labrador încrucişat cu un câine din rasa griffon, în vârstă de aproximativ doi ani, adoptat la sfârşitul lunii august de preşedintele Franţei de la un adăpost al Societăţii pentru Protecţia Animalelor (SPA). Nemo îi succede la Palatul Elysée lui Philae, o femelă de labrador oferită în decembrie 2014 preşedintelui François Hollande de către Federaţia Veteranilor din Montreal. Philae a părăsit reşedinţa prezidenţială franceză alături de stăpânul ei, în luna mai.



Papagalii din Australia, inamicii interneului



Reţeaua de internet din Australia, în care guvernul a investit 36 de miliarde de dolari şi care deja se confruntă cu criticile clienţilor nemulţumiţi de calitatea serviciilor, are un nou inamic... papagalii. Aceştia secţionează cu ciocurile cablurile întinse pe teritoriul ţării cauzând pagube importante pentru repararea cărora au fost deja cheltuiţi 80.000 de dolari australieni (61.500 de dolari americani).



''Ei (papagalii) îşi ascut constant ciocurile şi, ca urmare, atacă şi rup orice le iese în cale'', a declarat directorul de proiect al NBN Co, Chedryian Bresland, în cadrul unui mesaj publicat pe blog-ul companiei care se ocupă de administrarea reţelei. ''Din nefericire, au dezvoltat o pasiune pentru cablurile noastre... aceste păsări sunt de neoprit când sunt în cârd'', a adăugat el.



Papagalii cacadu cu creastă galbenă sunt o specie prolifică în Australia şi sunt binecunoscuţi pentru apetitul lor vorace pentru orice, de la culturile fructifere până la ramele din lemn de la ferestre, notează sursa citată.



''Probabil că este un obicei dobândit deoarece nu este stilul lor obişnuit'', a declarat pentru Reuters profesor Gisela Kaplan, specialistă în comportamentul animalelor la Universitatea New England. ''Papagalii preferă de obicei lemnul sau desprind scoarţa de pe copaci. Nu se dau în vânt după cabluri. Însă ei ar putea fi atraşi de culoarea sau poziţia acestora'', a explicat ea