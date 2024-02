„Scandaluri și secrete” la bordul celui mai exclusivist vas de croazieră din lume. Cum se trăiește în orașul plutitor The World

„The World” este un oraș plutitor rezervat celor mai bogați oameni ai planetei – locul ales de multimilionarii și miliardarii lumii pentru a se distra și relaxa în timp ce navighează în jurul lumii. Un fost pasager a dezvăluit pentru CNN câteva din secretele vieții „uneori indecente, alteori scandaloase” duse de cei aflați la bordul celei mai exclusiviste nave de croazieră din lume.

„The World” („Lumea”) este o navă de croazieră privată extrem de exclusivistă, cu 165 de apartamente de lux. Majoritatea detaliilor despre acest vas sunt învăluite în mister, iar pentru a putea cumpăra un loc la bord trebuie să primești o invitație specială– în sensul că „un locuitor” al vasului trebuie să te nominalizeze iar apoi un altul trebuie să susțină respectiva propunere.

De asemenea, este obligatoriu să ai o avere netă de cel puțin 10 milioane de dolari.

Dacă vă gândiți la petreceri depravate, pline de intrigi și valuri de șampanie - după modelul celor din serialul „The White Lotus” - nu sunteți departe de realitate, conform relatărilor unui fost pasager.

„Nu spun că tot ceea ce s-a întâmplat în 'The White Lotus' s-a întâmplat și pe The World, dar cred că, în mare parte, comparația nu este incorectă”, a spus Peter Antonucci.

„Sunt o grămadă de oameni bogați lipsiți de orice fel de griji care fac lucruri uneri indecente, alteori scandaloase”.

Antonucci este un fost avocat care a locuit pe vasul The World timp de șase ani. În 2019, și-a vândut apartamentul din orașul plutitor. „Odată ce ai înconjurat globul de câteva ori, ai văzut totul. Am văzut ceea ce am vrut să văd”, a spus el.

Echipajul vasului este „cel mai mare atu”

Antonucci și soția lui au aflat despre The World dintr-un articol publicat în Wall Street Journal în 2012. Vasul, prevăzut cu 12 punți, a fost lansat în 2002 și are aproape 200 de metri lungime.

Cei doi s-au înscris pentru o călătorie de probă în calitate de „potențiali rezidenți”. S-au îmbarcat în Belize și au călătorit prin Canalul Panama.

„Când m-am urcat prima oară [la bord], totul mi s-a părut ridicol de scump. Nu-mi venea să cred cât de mult costă apartamentele. Nu-mi venea să cred cât de mari erau costurile de întreținere și nu-mi puteam imagina de ce ar face cineva așa ceva”, a povestit Antonucci.

„Dar a doua zi am întrebat: Câte apartamente aveți disponibile și când pot să mă înscriu?”

„Sunt o grămadă de oameni bogați care fac lucruri jucăușe, uneori indecente, alteori scandaloase”, a povestit Antonucci. Colaj foto: Profimedia Images / X (Twitter)

Antonucci a spus că a fost impresionat de fiecare aspect al vasului The World – de la echipaj, despre care el spune că reprezintă „cel mai mare atu al navei”, grație capacității membrilor echipajului de a anticipa fiecare nevoie a locuitorilor, și până la multitudinea de experiențe extraordinare care pot fi trăite în croazierele planificate până la ultimul detaliu.

„Când aduc la bord rezidenți potențiali, un email este trimis tuturor rezidenților [vasului]”, a spus Antonucci. „Există un paragraf sau două sau trei sau mai multe despre trecutul celui care dorește să locuiască aici și în care ești întrebat dacă ai ceva în comun cu ei. Și ești încurajat să te vezi cu ei, să le oferi ceva de băut, să iei cina cu ei, să joci un meci de tenis, să faci ceva”.

„Bineînțeles, eu nu știam ce se întâmplă – am crezut doar că este o coincidență că toți acești oameni au venit la mine și mi-au spus lucruri frumoase. Dar am cunoscut câteva persoane și m-am simțit bine.”

Primul apartament l-a costat 1,6 milioane de dolari. Apoi, a mai cumpărat încă trei

Antonucci și soția sa au cumpărat unul dintre apartamente și au devenit locuitori ai orașului plutitor în 2014.

Antonucci nu își mai aduce aminte exact cât a plătit, dar crede că primul apartament l-a costat în jur de 1,6 milioane de dolari.

Spre deosebire de alte nave de croazieră, locuitorii The World au voie să-și renoveze sau să-și decoreze proprietatea deținută pe vas așa cum doresc. Asta înseamnă că „unele sunt decorate cu mobilier modern și dispozitive foarte cool, iar altele nu au fost atinse de 20 de ani”, a spus Antonucci.

În cei cinci ani pe care i-a petrecut la bordul vasului, Antonucci a ajuns să dețină patru apartamente. „Nu toate deodată. Am avut două în același timp. Și apoi am avut celelalte două separat”, a spus el.

Antonucci a spus că a cumpărat mereu un apartament mai elegant decât cel pe care îl avea, iar în total a mai cheltuit încă 4 milioane de dolari.

În perioada în care deținea două apartamente, obișnuia să cheme în vizită prieteni cărora le oferea apartamentul rămas liber.

Vizite la Londra în timpul turneului de la Wimbledon și la Rio de Janeiro cu ocazia carnavalului

Când vasul pleca în croazieră spre destinații din Europa, Antonucci ajungea la bord o dată la două săptămâni, împărțindu-și timpul între New York și apartamentul deținut pe navă.

„Dacă era undeva departe și suna foarte distractiv, ca în Maldive sau Seychelles, Australia, Noua Zeelandă, undeva de genul ăsta, mergeam și stăteam mult timp acolo”, a spus Antonucci.

„Au loc aventuri amoroase peste tot”, potrivit lui Antonucci. Lumea bea și se distrează și, de aceea, apar și multe „scandaluri și secrete”. Foto: Profimedia Images

De asemenea, vasul este programat să ajungă în anumite locuri atunci când au loc evenimente importante, cum ar fi pentru turneul de la Wimbledon la Londra sau în timpul carnavalului de la Rio de Janeiro.

Locuitorii vasului nu trebuie să fie mereu prezenți pentru evenimentele prestabilite. „Poți să te dai jos și să faci [ce vrei] și apoi, cu prima ocazie, îl poți prinde din urmă și să te urci din nou la bord”.

Itinerariul vasului este planificat cu doi sau trei ani înainte și se stabilește împreună cu o comisie din care fac parte și rezidenții navei, întreg procesul fiind unul „foarte complicat”.

Locuitorii orașului plutitor nu sunt obișnuiți să li se spună „Nu”

De multe ori, pasagerii vor să facă lucruri diferite. „Toată lumea este bogată și crede că are cea mai inteligentă opinie și cea mai bună cale de a face lucrurile. Nu sunt obișnuiți să li se spună nu”, a povestit Antonucci.

Motivul pentru acești multimilionari și miliardari preferă vasul The World și nu propriile lor iahturi este că nu mai trebuie să își bată capul cu organizarea fiecărui mic detaliu al călătoriei. Plătești o singură dată pe an și „totul este aranjat”.

Cu toate că nu este interzis să vii cu copiii la bordul vasului, multe dintre activități sunt menite pentru adulți. Printre dotări se numără un teren de tenis, un centru SPA și unul de fitness. La bordul vasului se mai găsește și o colecție mare de vinuri, iar mâncarea și băutura sunt incluse în taxa plătită anual pentru servicii.

Una dintre consecințele vieții sociale extrem de piperate de la bordul vasului este că „au loc aventuri amoroase peste tot”, potrivit lui Antonucci. Lumea bea și se distrează și, de aceea, apar și multe „scandaluri și secrete”.

„Politicile și bârfele de pe vas au devenit puțin copleșitoare”, a spus Antonucci, care din 2019 nu mai locuiește pe vas. Captură foto: X (Twitter)

„Se întâmplă diverse lucruri: persoanele căsătorite nu se culcă mereu cu partenerii lor”

„Se întâmplă diverse lucruri. Unele sunt distractive. Unele persoane se îmbată, cântă și se distrează de minune. Iar asta este destul de inofensiv. Apoi, chiar și unele dintre aventuri sunt nevinovate – dacă oamenii sunt disponibili, singuri, e ok. Dar sunt și oameni căsătoriți pe vas, cupluri căsătorite care nu se culcă mereu cu partenerii lor”, a povestit Antonucci, care a adăugat că aceste tipuri de activități nu erau pentru el.

„Eu aveam grupul meu de prieteni și niciunul dintre prietenii mei nu făceau asta – cu toate că aș minți dacă aș spune că nu beam și chicoteam despre asta”.

Antonucci a spus că, într-un final, a venit timpul să facă ceva nou și că nu și-ar mai cumpăra un apartament pe vas. „Politicile și bârfele de pe vas au devenit puțin copleșitoare.”

Antonucci vrea să scrie o carte de ficțiune inspirată din experiențele pe care le-a trăit la bordul vasului. Când au auzit despre asta, unii dintre cei cu care a locuit pe vas s-au „temut” că secretele lor vor fi dezvăluite.

„Mulți oameni s-au simțit ofensați de faptul că le voi dezvălui secretele interne din The World”, a spus Antonucci. „Oamenii m-au rugat, 'nu scrie nimic despre noi, nu ne include în poveste și altele”.

După ce și-a publicat cartea – „Tides of Betrayal” – oamenii care s-au îngrijorat atât de tare că secretele lor vor fi făcute publice, au venit la el și l-au întrebat: „Cum de eu nu apar în carte?”. Antonucci, fostul pasager de pe nava de lux The World destinată celor mai bogați oameni din lume, insistă că romanele sale sunt lucrări de ficțiune și nu includ nicio persoană reală.