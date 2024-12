Mulțimi de oameni s-au adunat duminică la Damasc pentru a sărbători cu cântece, rugăciuni și ocazional focuri de armă, după ce avansul uluitor al forțelor de opoziție a pus capăt celor 50 de ani de guvernare de fier a familiei Assad. Și diaspora siriană din UE a inundat capitalele europene în semn de sărbătoare.

Liderul celui mai mare grup de insurgenți din Siria a vizitat moscheea Umayyad din capitala Siriei și a declarat că victoria împotriva lui Assad „este o victorie a națiunii islamice”.

Ahmad al-Sharaa, care a fost cunoscut anterior ca Abu Mohammed al-Golani, a făcut prima sa apariție publică și remarci de când luptătorii au intrat în Damasc. El le-a spus sutelor de oameni de la moscheea istorică că Assad a făcut din Siria „o fermă pentru lăcomia Iranului”. El a adăugat că Assad a făcut din Siria o bază pentru amfetamina ilegală Captagon, care a adus bani în cercurile lui Assad.

Videoclipuri de la Damasc au arătat familii luând cu asalt palatul prezidențial, unele dintre ele cărând pe brațe teancuri de farfurii și alte articole de uz casnic.

„Nu am dormit aseară și am refuzat să dorm până nu am aflat vestea căderii lui”, a declarat Mohammed Amer Al-Oulabi, 44 de ani, care lucrează în sectorul electric. "De la Idlib la Damasc, le-a luat (n.r. forțelor de opoziție) doar câteva zile, slavă Domnului. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe ei, leii eroici care ne-au făcut mândri".



Rebelii se confruntă acum cu sarcina descurajantă de a vindeca diviziunile amare într-o țară devastată de război și încă împărțită între diferite facțiuni armate. Luptătorii opoziției susținuți de Turcia se luptă cu forțele kurde aliate cu SUA în nord, iar gruparea Stat Islamic este încă activă în unele zone îndepărtate.

Diaspora siriană este plină de speranță

Agenția ONU pentru Refugiați spune că peste 14 milioane de sirieni au fost forțați să-și părăsească casele pentru a scăpa de mai bine de un deceniu de lupte. Peste 7,2 milioane dintre aceștia rămân strămutați în interiorul Siriei, restul au fugit în străinătate.

În timp ce unii s-au stabilit în țările cele mai apropiate de Siria - Turcia, Liban, Iordania, Irak și Egipt - mulți au ales să caute azil în țări din întreaga Europă, iar vestea căderii lui Assad a fost primită cu un amestec de neîncredere și bucurie.

"Nici nu ne vine să credem pentru că a fost un vis, într-adevăr un vis. Aşteptăm de foarte mult timp. 60 de ani de umilinţă, de dictatură. Suntem liberi, nu ne vine să credem. Mi-e frică să dorm ca să mă trezesc și să realizez că a fost un vis. Nu, acum suntem liberi!”, a spus Amal Rifard, un sirian stabilit în Franța, pentru Euronews.



Germania are cea mai mare diasporă siriană din Uniunea Europeană, cu peste 1 milion de oameni. Mii de sirieni jubilanți s-au adunat duminică la Berlin pentru a sărbători căderea lui Assad, claxonând și fluturând steagurile opoziției siriene.



"Suntem fericiți. Dictatura s-a încheiat. Assad a plecat", a declarat pentru AFP Ahmed, în vârstă de 39 de ani, care a preferat să nu-și dea numele de familie. „Toți sirienii sunt împreună acum”, a spus tehnicianul feroviar, care a fugit din orașul Alep, din nordul Siriei, în 2015.

Editor : Ș.R.