SUA se consultă cu Israelul despre eventuale atacuri asupra Iranului. Biden: „Nu se va întâmpla astăzi”

Preşedintele american Joe Biden a spus joi, într-un răspuns grăbit adresat unui jurnalist, că sunt în desfăşurare discuţii cu Israelul despre eventuale lovituri israeliene împotriva infrastructurilor petroliere iraniene, ca ripostă după atacul iranian cu rachete asupra Israelului, relatează Times of Israel.

La întrebarea "sunteţi de acord cu lovituri ale Israelului asupra infrastructurilor petroliere ale Iranului ?", preşedintele a răspuns rapid în zgomotul elicei elicopterului spre care se îndrepta pe peluza Casei Albe: "Discutăm asta. Cred că ar fi puţin ... Scurt", urcând apoi în elicopter fără a-şi termina fraza.

Cotaţiile petrolului pe pieţele internaţionale au crescut de îndată cu circa 2% după această declaraţie a preşedintelui SUA.

„Israelul ia decizii în mod independent”

Nu va avea loc însă niciun atac israelian joi, a asigurat anterior Biden în scurta sa discuţie cu presa. El a susţinut că Israelul ia decizii în mod independent, fără vreo "autorizaţie" din partea SUA. "În primul rând, noi nu autorizăm Israelul să facă ceva, noi consiliem Israelul. Şi nimic nu se va întâmpla astăzi", a indicat preşedintele american.

Iranul a lansat marţi seară o salvă de circa 200 de rachete balistice către Israel, majoritatea fiind interceptate de sistemele antiaeriene israeliene şi de cele de pe navele americane de război, iar cele care nu au fost interceptate nu au produs pagube majore.

Atacul a fost descris de Teheran drept o acţiune de represalii faţă de campania militară israeliană contra grupării libaneze pro-iraniene Hezbollah şi faţă de uciderea liderului acestei grupări, Hassan Nasrallah, a altor comandanţi ai acesteia, precum şi a liderului politic al grupării islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, asasinat la Teheran în iulie.

Israelul a promis o ripostă, în timp ce Iranul a ameninţat la rândul său cu acţiuni mai puternice în cazul unor represalii israeliene.

Cabinetul de securitate discută joi seara decizia Israelului

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu organizează joi seară consultări la nivel înalt privind securitatea, urmând ca Israelul să decidă cum și când să răspundă la atacul cu rachete balistice al Iranului de marți, relatează Channel 12 din Israel. Acesta citează surse ministeriale care spun că Israelul „va cere un preț greu regimului ayatolahilor din Iran”.

„Răspunsul dur” anticipat este coordonat îndeaproape cu administrația Biden, spune postul TV, citând posibilitatea unei discuții telefonice între Netanyahu și președintele american Joe Biden.

Răspuns „în câteva zile”

Se așteaptă ca răspunsul israelian să fie pus în aplicare „în câteva zile”, potrivit relatării postului israelian de televiziune.

Sursele ministeriale anonime spun că Israelul nu poate și nu va permite ca atacul de marți să treacă fără un răspuns israelian „semnificativ”, iar relatarea spune că sunt luate în considerare „multe opțiuni”.

Israelul încearcă, de asemenea, să exercite presiuni diplomatice puternice asupra SUA și a Occidentului în general pentru a impune noi sancțiuni stricte asupra Iranului, spune Channel 12, detaliind că Israelul vede nu numai o oportunitate militară de a lovi puternic Iranul, ci și o șansă de a înăspri poziția globală și de a vedea impunerea de sancțiuni pe care Occidentul a refuzat să le impună de mult timp.

SUA vor sprijini Israelul

Channel 12 citează surse din domeniul apărării care confirmă că SUA vor sprijini Israelul în răspunsul său și vor contribui la apărarea Israelului împotriva unui nou atac iranian.

Raportul notează că actualele obiective de război oficiale ale Israelului îi cer să evite un război regional și afirmă, fără a elabora sau a furniza surse, că acest lucru „va fi cu siguranță cântărit în viitor”.

Se afirmă că forțele aeriene israeliene sunt pregătite „pentru o serie de acțiuni și răspunsuri” și așteaptă instrucțiunile eșalonului politic.

Deocamdată, locuitorii din Galileea superioară și de vest, precum și din mai multe orașe din nordul Înălțimilor Golan, au primit ordin de la armată să rămână în apropierea adăposturilor antiatomice până la noi ordine.

Astfel de instrucțiuni sunt anunțate în mod regulat atunci când armata are indicii privind planificarea unor tiruri majore de rachete din Liban.

Aproape 200 de rachete au fost lansate joi spre nordul Israelului, potrivit IDF.

Spirjinit de Statele Unite, Israelul deține o tehnică militară de ultimă generație, dublată și de investiții substanțiale în apărare.

În ceea ce privește personalul militar activ din armată, Israelul dispune de 169.500 în comparație cu 610.000 câți are Iranul, însă aici e important de menționat că Iran are o populație de 88 milioane de oameni în timp ce Israelul are puțin peste 9 milioane.

În ceea ce priește personalul în rezervă Israelul stă mai bine 465 de mii în timp ce Iran are 350 de mii de rezerviști.

Editor : Marina Constantinoiu