„Tatăl meu, criminal în serie”: Cum a fost demascat de propria lui fiică „monstrul” văzut de unii drept cel mai prolific ucigaș din SUA

Pentru April Balascio, tatăl ei carismatic era un om violent, autoritar, dar și iubitor de multe ori. Când fratele ei adoptiv a fost ucis, April a început să pună cap la cap indiciile care au devenit apoi cruciale pentru rezolvarea unui șir de crime comise de tatăl ei, pe care unii conspiraționiști îl consideră a fi cel mai sângeros ucigaș în serie din istoria Americii, relatează The Guardian.

În 2009, în timp ce soțul și copiii ei dormeau, April Balascio rămânea de multe ori trează până la miezul nopții în casa lor din Jefferson, Ohio, notându-și numele orășelelor în care a locuit în copilărie și încercând să își aducă aminte exact luna și anul în care familia ei a trecut prin fiecare localitate.

Nu a fost o misiune ușoară. Tatăl ei i-a plimbat prin toată America – Ohio, Georgia, Florida, Arizona, Colorado, Wisconsin, Pennsylvania – cu ce vehicul aveau la acea vreme: rulotă, camion sau autobuz școlar. Familia ei a locuit în ferme, case mobile, corturi și un hambar.

Uneori, April reușea să termine un an școlar într-un singur loc, alteori nu putea pentru că tatăl ei venea acasă și le spunea că trebuie să își facă repede bagajele și să plece înspre o nouă destinație necunoscută.

April a căutat în zadar timp de 18 luni înainte să găsească în sfârșit o informație utilă. Fraza „cazul nerezolvat din 1980 Watertown Wisconsin” pe care a căutat-o online a dus-o înspre cuplul Tim Hack și Kelly Drew, doi tineri care au dispărut de la o nuntă și au fost descoperiți aproape 2 luni mai târziu – el fusese înjunghiat mortal, ea a fost strangulată și, posibil, violată, potrivit articolului descris de April Balascio în Oprah Daily.

April și-a adus imediat aminte de locația unde s-a organizat nunta – Concord House. Tatăl ei a lucrat acolo ca îngrijitor în acea vară, deși până când cadavrele celor doi au fost descoperite, April și familia ei se mutase deja la sute de kilometri depărtare, în Pittsburgh, Pennsylvania.

În 2007, însă, cazul a fost redeschis după ce s-au descoperit noi dovezi obținute prin amprentarea ADN a spermei găsite pe hainele lui Drew.

Edwards, adevăratul criminal Zodiac?

April a sunat imediat autoritățile, fără să aibă prea mari așteptări. Un detectiv a ascultat-o pe April în timp ce îi explica de ce Edward Wayne Edwards, tatăl ei care avea atunci 75 de ani și trăia cu soția lui în Kentucky, ar putea fi omul pe care poliția îl căuta de atâta timp.

„Când am închis apelul, m-am gândit: 'Ce am făcut? L-am trimis pe detectiv pe o pistă greșită? Eram oare o persoană oribilă să cred așa ceva despre tatăl meu?'”, a povestit April Balascio.

Într-un final, s-a dovedit că April nu a greșit cu nimic. Edwards nu era doar responsabil pentru crimele din Watertown, ci și pentru alte trei crime pe care le-a recunoscut. Potrivit unor indicii oferite de Edwards, s-ar putea ca tot el să fi fost responsabil și pentru multe alte crime nerezolvate.

Pentru unii adepți ai teoriei conspirației, Edwards este unul dintre cei mai prolifici criminali în serie din Statele Unite, fiind responsabil pentru celebrele crime Zodiac din anii '60, cât și pentru uciderea lui JonBenet Ramsey în Colorado în 1996.

Cu toate că April nu crede în aceste teorii, ea este convinsă că numărul de victime ucise de tatăl ei este mai mare de cinci.

Edwards a fost un monstru, dar a făcut și lucruri frumoase pentru familia lui. Un tată care era atât de entuziasmat de sărbătoarea de Crăciun încât se urca pe acoperiș ca să monteze o sanie și un ren de jucărie, încerca să creeze o atmosferă cât mai fermecătoare și își trezea copiii în toiul nopții pentru că nu mai putea să aștepte până dimineața să îi vadă desfăcându-și cadourile pe care le alesese atât de atent pentru fiecare dintre ei.

„Am vrut ca cititorii să treacă prin același rollercoaster prin care am trecut și eu și să aibă aceeași relație de iubire și ură cu tata pe care am avut-o eu”, a spus April, referindu-se la cartea „Raised by a Serial Killer” pe care a publicat-o de curând.

„Așa se întâmplă cu acești oameni de speriat. El era apreciat. El era sufletul petrecerii”, a povestit April care crede că personalitatea tatălui ei l-a ajutat pe Edwards să scape nepedepsit atât de mult timp pentru crimele pe care le-a comis.

Metamorfoza unui criminal

Edwards a cunoscut-o pe mama lui April, Kay Lynn Hedderly, la finalul anilor '60 într-un autobuz în Akron, Ohio. Ea avea 21 de ani, el avea 35 și fusese eliberat pe cauțiune de la închisoare.

Edwards a avut un început greu de viață. Mama lui era necăsătorită, iar Edwards și-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei sale într-un orfelinat unde a fost tratat cu brutalitate.

În adolescență, Edwards a trecut de la furt de biciclete la furt de mașini, apoi a traversat America de mai multe ori alături de diverse femei. Uneori lucra în vânzări, dar întotdeauna înșela, jefuia și, într-un final, a ajuns pe lista FBI a celor mai căutați 10 infractori din toată țara.

Până când a cunoscut-o pe Hedderly, însă, Edwards a susținut că depășise toate aceste probleme. Cei doi s-au căsătorit și au făcut cinci copii foarte repede – April era cea mai mare.

În timp ce tatăl ei lucra oriunde găsea ceva de făcut – ajungând mereu să fure de la șefii lui și să conceapă modalități suspecte de a câștiga mai mult decât era salariul său – Edwards era și un orator bun care susținea discursuri motivaționale despre așa zisa transformare a sa.

Edwards a scris chiar și o carte: „Metamorphosis of a Criminal”, pe care le-o înmâna vecinilor săi ca pe un fel de carte de vizită.

Fiul adoptiv, ucis pentru o asigurare de 200.000 de dolari

April nu a crezut că tatăl ei ar putea fi un criminal până înspre finalul anilor '90. După ce ea și frații ei au crescut și au plecat de acasă, Edwards l-a luat în grija sa pe Dannie Boy, un prieten al fiului său cel mai mic.

Dannie Boy îl venera pe Edwards, îi spunea „tată” și i-a adoptat chiar și numele de familie. Edwards l-a încurajat să meargă în armată, l-a instruit cum să treacă examenul de admitere și l-a pus să semneze asigurarea de viață militară maximă de 200.000 de dolari, Edwards fiind beneficiarul.

Când trupul lui Dannie Boy a fost descoperit într-o groapă de mică adâncime din apropiere de casa lui Edwards, acesta s-a mutat împreună cu soția lui din Ohio în Arizona. Dannie Boy fusese împușcat în cap, dar poliția nu a arestat pe nimeni.

„Eu chiar credeam că tatăl meu l-a omorât, doar că nu știam cum să o dovedesc și eram ocupată cu creșterea familiei mele”, a spus April.

Testele ADN au confirmat că Edwards era vinovat pentru crimele din Wisconsin, iar tatăl lui April a început să povestească și despre alte crime pe care le-a comis. La acea vreme, Edwards suferea de obezitate morbidă și era dependent de rezerve de oxigen și un scaun cu rotile.

Edwards își dorea să primească pedeapsa cu moartea care însă nu era posibilă în Wisconsin. Edwards nu a oferit niciodată vreo explicație pentru uciderea lui Kelly Drew și Timothy Hack, dar vorbea de alte state în care ar putea merge, precum Ohio, care avea pedeapsa cu moartea.

Edwards a recunoscut că l-a ucis pe Dannie Boy în 1996 și un alt cuplu de tineri – Billy Lavaco și iubita lui, Judith Straub – în 1977. Edwards a spus că l-a omorât pe Lavaco, care lucra pentru el ca meșter, pentru că a molestat-o pe April când fiica lui avea doar opt ani.

April a confirmat faptul că fusese agresată de Lavaco, dar ea nu știa că tatăl ei era conștient de acest incident. Și nici nu știa că Lavaco era mort.

Edwards a murit din cauze naturale la închisoare în aprilie 2011, cu câteva luni înainte de ziua în care urma să fie executat.

Editor : Raul Nețoiu