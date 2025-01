Trump cere Curții Supreme a SUA să suspende pronunțarea sentinței în dosarul Stormy Daniels. Invocă imunitatea prezidențială

Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a cerut Curții Supreme să intervină și să oprească condamnarea sa în dosarul penal din New York, intensificând tentativele de a-l închide înainte de a se întoarce la Casa Albă, scrie The New York Times.

Trump, găsit vinovat în procesul în care este acuzat de plăţi disimulate către o actriţă de filme porno, Stormy Daniels, a sesizat Curtea Supremă a SUA, instanţă cu majoritate conservatoare, pentru a încerca să scape de pronunţarea sentinţei în acest dosar prevăzută pentru vineri, cu 10 zile înaintea începerii mandatului prezidenţial.

Curtea Supremă "trebuie să suspende imediat procedura tribunalului (penal) din New York, pentru a împiedica o gravă injustiţie şi o atingere adusă instituţiei prezidenţiale şi funcţionării guvernului federal", motivează avocaţii lui Trump, care invocă "imunitatea prezidenţială" a acestuia.

În acest dosar Trump a fost acuzat de falsificarea unor acte contabile ale societăţii Trump Organization pentru a masca o plată de 130.000 de dolari pe care i-ar fi oferit-o înaintea alegerilor prezidenţiale din 2016 fostei starlete de filme porno Stormy Daniels, pentru ca aceasta să păstreze tăcerea asupra unei relaţii pe care ei ar fi avut-o în 2006.

Demersul efectuat acum pe lângă Curtea Supremă survine după ce Curtea de Apel din New York a respins luni cererea lui Trump de clasare a acestui dosar. Dacă va eşua şi recursul la instanţa supremă, sentinţa va fi pronunţată vineri la ora 14:30 GMT. Totuşi, judecătorul a dat de înţeles că nu va fi o condamnare la închisoare şi nici măcar o amendă.

Editor : Marina Constantinoiu