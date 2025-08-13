Un băiat de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră

O familie din Germania a plecat în vacanță în Austria, dar a avut parte de peripeții pe drum. Părinții l-au uitat pe fiul cel mic, în vârstă de 10 ani, într-o benzinărie.

În timpul unei opriri la o benzinărie pe autostrada A8, în Bavaria, cel mai mic dintre copiii cuplului a mers la toaletă. Părinții nu și-au dat seama că un membru al familiei lipsește și au plecat mai departe, în timp ce fratele mai mare al copilului dormea pe bancheta din spate, relatează publicația Tageszeitung.

Abia după o jumătate de oră de mers, părinții și-au dat seama că doar unul dintre copiii lor se află în mașină. Îngrijorați, au sunat imediat la poliție și au cerut ajutor.

Băiatul a fost găsit imediat. El contactase deja angajații benzinăriei după dispariția familiei sale, iar aceștia, la rândul lor, anunțaseră poliția.

Copilul a fost dus la cea mai apropiată secție de poliție, unde a așteptat până când părinții săi s-au întors să-l ia. Potrivit poliției, băiatul a reacționat „cu calm”.

După ce familia s-a reunit la secția de poliție, și-a reluat drumul spre Austria.

Editor : M.B.