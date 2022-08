Un bărbat a făcut ultima baie în urmă cu 22 de ani, dar spune că nu s-a mai spălat dintr-un motiv nobil

Un bărbat din statul indian Bihar a făcut ultima baie în urmă cu 22 de ani dintr-un motiv cu totul neașteptat și spune că, în ciuda acestui fapt, este perfect sănătos.

Dharamdev Ram, despre care presa locală spune că are 40 de ani, locuiește în satul Baikunthpur din districtul Gopalganj. În 2020, la vârsta de 40 de ani, a jurat că nu mai face baie până în ziua în care nu încetează abuzurile împotriva femeilor, disputele legate de terenuri și uciderea animalelor nevinovate.

Cu toate că în acest interval de timp în viața lui s-au petrecut tot felul de evenimente pentru care s-ar fi impus un duș, bărbatul nu și-a încălcat promisiunea și nici un strop de apă nu i-a atins corpul.

Spre exemplu, în 2003 i-a murit soția, după câțiva ani, fiul cel mare, iar anul acesta, pe 7 iulie, i-a murit și cel de-al doilea fiu. I-a condus pe toți pe ultimul drum fără să facă baie.

Dharamdev Ram

Într-un interviu acordat ETV Bharat, Dharamdev Ram a spus: „În 1975, am lucrat într-o fabrică din Jagdal, Bengal, m-am căsătorit în 1978 și duceam o viață normală. Dar în 1987, mi-am dat seama că disputele legate de pământ, uciderea animalelor și atrocitățile împotriva femeilor au început să ia amploare. Așa că, în căutarea unui răspuns, m-am apropiat de un Guru care m-a luat ca discipol al său și m-a inspirat să urmez calea devotamentului. Am început să meditez și în anul 2000 am decis să nu mă mai spăl ca să îmi ating obiectivele”.

Dharamdev Ram a demisionat de la locul de muncă și a venit acasă în anul 2000, dar sub presiunea familiei, s-a întors la fabrică. Când directorul fabricii a aflat de decizia sa de a renunța la băi, l-a concediat și l-a trimis acasă.

Localnicii au confirmat pentru presa din India toate declarațiile lui Dharmadev.

