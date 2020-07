Un conflict armat cu vechime s-a reluat în Caucaz. Două foste republici sovietice se luptă pentru o regiune

Ciocniri armate la graniţa dintre Armenia şi Azerbaidjan, două state din Caucaz, care îşi dispută de altfel de zeci de ani regiunea autonomă Nagorno-Karabakh. Conflictul recent are cauze încă neclare, pentru că părţile se acuză reciproc de agresiune. Luptele actuale s-au dus într-o zonă pe unde trece o importantă conductă, prin care se transportă petrol în Europa. Dacă ne uităm şi la partenerii apropiaţi ai celor două ţări, Rusia şi Turcia, totul devine chiar mai complicat.

Un conflict armat cu vechime s-a reluat de curând în Caucaz. Două foste republici sovietice, Armenia şi Azerbaijan, care s-au războit pentru regiunea autonomă Nagorno-Karabakh, au deschis un nou front la frontiera comună. Provincia Tavush a fost atacată, după cum a spus ministrul de apărare de la Yerevan. Omologul lui de la Baku acuză Armenia că i-a bombardat poziţiile din regiune.

Serghei Minasyan, ambasadorul Armeniei: Este o situație în care avem o escaladare a activității militare la granița recunoscută internațional între Armenia și Azerbaijan. Și pare un calcul greșit din partea azeră asupra pozițiilor defensive ale armatei armene, pe care le-au considerat mai puțin puternice decât sunt de pildă în Nagorno-Karabakh. Acum se pare că avem un armistițiu fragil în această zonă Tavush.

Conflictul militar din regiunea Tavush a destabilizat o zonă vitală pentru aprovizionarea cu petrol a Europei, care se face printr-o conductă care trece pe acolo, spre Turcia. Principalul mediator al problemei este Rusia, aliatul Armeniei. De cealaltă parte, azerii sunt sprijiniţi de Turcia.

Serghei Minasyan, ambasadorul Armeniei: De la ministerul Apărării din Armenia am avut declarații care spuneau că din punct de vedere tehnic, nu s-a schimbat nimic în poziția armatei noastre. Teoretic, armata noastră avea același armament , dar noi nu am amenințat niciodată aceste conducte, o poziție opusă față de abordarea azeră. Purtătorul de cuvânt al ministerului apărării azer a făcut amenințări care aveau ca țintă bombardarea centralei nucleare armenești.



Până acum, 20 de oameni au murit în luptele care se dau la graniţa armeano-azeră. Ambele state sunt afectate şi de pandemia de Covid-19. În plus, Azerbaijan, ţară petrolieră, care suferă şi din cauza scăderii preţului acestui produs.

