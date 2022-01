Un fotomodel din Rusia a recunoscut că și-a ucis soțul când acesta a venit acasă cu o altă femeie și i-a cerut de mâncare

Un fotomodel din Rusia a povestit cum și-a ucis soțul când acesta „a batjocorit-o aducând o altă femeie acasă, după ce ea a refuzat să facă sex cu el”. În același timp, procurorii au actualizat acuzațiile împotriva Liliei Sudakova, de la vătămare corporală gravă la crimă, aceasta riscând 15 ani de închisoare.

Lilia Sudakova, 27 de ani, a vorbit pentru prima dată pentru un canal media din Rusia despre uciderea lui Serghei Popov, 28 de ani, soțul ei. Fotomodelul insistă că a fost o victimă a violenței domestice și a acționat în autoapărare.

„Era beat mort”, a spus ea. „A venit acasă cu o fată și am înțeles ce voia să-mi arate cu asta. Cu o seară înainte nu am făcut ce a vrut el... a vrut să facem sex... Și doar mi-a arătat că poate găsi pe altcineva... M-am dus la bucătărie, am întrebat-o pe ea dacă vrea să mănânce. A zis că vrea să mănânce și el, iar eu i-am spus să-și facă singur. Din acel moment a devenit agresiv. M-a atacat, iar prietenul nostru (o a patra persoană care se afla în apartamentul cuplului din Sankt Petersburg - n.n.) l-a ținut”, a spus Lilia.

În timp ce tăia o roșie cu un cuțit de bucătărie, ea spune că soțul ei a început să țipe și s-a repezit din nou la ea.

În prezent în arest la domiciliu, după opt luni de arest preventiv, ea a povestit că „a încercat să-l împingă” și în luptă l-a înjunghiat din neatenție în piept.

Ea a fost cea care a chemat ambulanța.

Dar procurorii spun că Lilia și-a înjunghiat în mod deliberat soțul, cu intenția de a-l ucide. El „își pusese palma dreaptă pe umărul ei pentru a o calma și a rezolva conflictul”, dar ea „în mod deliberat și intenționat l-a înjunghiat cel puțin o dată în piept”, se precizează în noul act de acuzare. Procesul Liliei va începe luna aceasta la un tribunal din Dzerzhinsky, Sankt Petersburg.

Serghei Popov a murit ulterior la spital.

Modelul - care a apărut pe coperta Vogue din Rusia și în reviste de modă din Italia, China și Japonia și era chipul unui brand de haine din Moscova - le-a spus inițial anchetatorilor o altă poveste. Mama ei, Irena Sudakova, 49 de ani, susține că Lilia a fost o victimă a violenței domestice și că a acționat în legitimă apărare când l-a înjunghiat pe Popov, în urmă cu 13 luni.

