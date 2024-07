Unt făcut din aer, nu din lapte de la vaci? Un start-up din California susține că a găsit soluția

Unt făcut din aer în loc de lapte provenit de la vaci? Un start-up din California susține că a descoperit un proces complex care elimină nevoia de animale, în timp ce alternativa sa fără lactate are același gust bun. Reprezentanții companiei Savor susțin că gustul noului produs alimentar este foarte bun și că marele său avantaj este că fabricarea sa implică o amprentă de carbon mai mică decât varianta clasică.

Savor, care este susținut de miliardarul Bill Gates, a experimentat crearea alternativelor fără lactate pentru înghețată, brânză și lapte prin utilizarea unui proces termochimic care îi permite să construiască molecule de grăsime, creând lanțuri de dioxid de carbon, hidrogen și oxigen. Compania a trecut acum la o alternativă la unt fără animale.

Nu generează emisii de gaze

Cei de la Savor susțin că au creat un proces complex care elimină nevoia de animale pentru producția untului.

„Procesul nu generează emisii de gaze cu efect de seră și nu utilizează terenuri agricole și mai puțin de o miime din cantitatea de apă necesară agriculturii tradiționale. Și, cel mai important, are un gust foarte bun - ca și cel real, pentru că din punct de vedere chimic este.”, a transmis Bill Gates.

Noul tip de unt are o amprentă de mai puțin de 0,8 g echivalent de dioxid de carbon pe kilogram, în timp ce, prin comparație, untul normal nesărat cu 80% grăsime are o amprentă climatică standard de 16,9 de kilograme echivalent dioxid de carbon pe kilogram, potrivit The Guardian.

În fază precomercială

„În prezent, suntem în faza precomercială și lucrăm la obținerea aprobării de reglementare pentru a putea vinde untul nostru. Nu ne așteptăm să putem avansa cu niciun fel de vânzări până cel puțin în 2025.”, a spus directorul executiv al Savor, Kathleen Alexander.

Alternativele la carne și produse lactate au devenit din ce în ce mai populare în ultimii ani, însă unele dintre ele nu au aceeași aromă. Savor spune că aroma untului său este la fel de bună ca cea a variantei clasice a acestui produs alimentar.

„Până în prezent, am avut paneluri de degustare cu zeci de persoane. Ne așteptăm să realizăm un panel mai oficial ca parte a eforturilor noastre de comercializare și extindere", a declarat Kathleen Alexander.

„Ideea de a trece la grăsimi și uleiuri fabricate în laborator poate părea ciudată la început. Dar potențialul lor de a reduce semnificativ amprenta noastră de carbon este imens. Prin valorificarea tehnologiilor și proceselor dovedite, suntem cu un pas mai aproape de atingerea obiectivelor noastre climatice.”, a scris Bill Gates.

Conform Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, industria zootehnică, care cuprinde toate culturile de produse lactate și de carne, este responsabilă pentru 14,5% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.

