Mărturia eroului care l-a imobilizat pe atacatorul român după ce a înjunghiat o fetiță în Londra: „Nu am avut timp de gândire”

Un român în vârstă de 32 de ani a înjunghiat o fetiţă de 11 ani, luni, în Leicester Square din Londra și a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor, potrivit Sky News. Un agent de securitate al unui magazin din zonă, care a fost martor la scena terifiantă, a povestit cum a reușit să-l dezarmeze și să-l imobilizeze pe atacator, înainte ca acesta să mai rănească alte persoane. Într-un interviu acordat BBC, eroul a declarat că nu a avut timp de gândire și că era datoria lui să o salveze pe copilă.

Abdullah, în vârstă de 29 de ani, lucrează la un magazin în Leicester Square și este cel care a intervenit pentru a-l opri pe atacatorul român.

Tânărul a povestit cum s-a întâmplat totul: „Am auzit un țipăt, am ieșit afară și am văzut că un tip avea un cuțit. Am sărit pe el și l-am apucat de mână, l-am pus la podea și am îndepărtat cuțitul de lângă el”.

Ulterior alți doi bărbați au venit să-l ajute și l-au imobilizat pe român la pământ timp de „patru-cinci”. „Nu am avut timp de gândire, pur și simplu am acționat”, a spus Abdullah.

„Nu am mai văzut așa ceva până acum. Să faci asta unui copil, este oribil. Era datoria mea să îl salvez”, a mai spus tânărul.

„A fost atât de groaznic, nu am mai văzut niciodată așa ceva. Am avut inima frântă, am văzut că femeia țipa din toate puterile”, a mai declarat un alt martor, pentru BBC.

O altă persoană prezentă în Leicester Square a spus că românul a fost văzut în zonă înainte de atac. „Stătea în picioare, nu făcea nimic, mânca”, a spus acesta.

Atacatorul a fost arestat. Reacția MAE

Bărbatul a fost prezentat de autorităţile britanice sub numele de Ioan Pintaru și a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor. În acest stadiu al investigațiilor, nu există niciun indiciu că atacul a fost legat de terorism, scrie BBC.

Între timp, MAE transmite că prin misiunea diplomatică și Consultul General al României la Londra, menține legătura cu autoritățile britanice privind acest caz și va urma procedurile consulare specifice.

„Ambasada României la Londra a fost sesizată luni, 12 august 2024, de către autoritățile britanice de poliție cu privire la incidentul petrecut în Leicester Square și la reținerea unei persoane. Ca urmare a demersurilor efectuate în regim de urgență prin intermediul biroului atașatului pentru afaceri interne al Ambasadei României în Regatul Unit, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirmă faptul că persoana reținută de autoritățile britanice este cetățean român”, susține MAE.

Instituția mai precizează că, până la acest moment, nu au fost recepționate alte solicitări în legătură cu acest caz.

