Unul dintre teroriștii Hamas care au participat la masacrul din 7 octombrie a mărturisit cum a intrat într-o casă și a împușcat copii. Copiii plângeau, adăpostiți în camera sigură. Au tras până nu au mai auzit niciun sunet.

Terorist Hamas: După aceea, am intrat într-o casă din apropiere, am intrat pe fereastră. Am verificat casa și am auzit copii mici în camera sigură. Am tras în camera sigură.

Jurnalist: Cu ce ați tras în camera sigură?

Terorist Hamas: La început nu am tras, am trecut pe lângă ea și nu am auzit nimic. Am mâncat niște curmale și am băut apă. După aceea am auzit copii mici.

Jurnalist: Ce ați auzit?

Terorist Hamas: Copii mici care plângeau.

Jurnalist: Poți imita acele sunete ca să înțelegem mai bine?

Terorist Hamas: Copii mici care plângeau, ceva de genul ăsta.

Jurnalist: Cum? Imită.

Terorist Hamas: Plânsete de copii.

Jurnalist: OK.

Terorist Hamas: Eu și cu Ahmad Abu Kamil am tras în ușă.

Jurnalist: Cât ați tras?

Terorist Hamas: Până când nu am mai auzit niciun sunet.

Jurnalist: Nu ați mai auzit niciun sunet, ce însemna asta?

Terorist Hamas: Că au murit.

Jurnalist: Vreau să te întreb ceva. Uciderea copiilor este acceptată în religia musulmană?

Terorist Hamas: Nu.

Jurnalist: Mama și tatăl tău ar fi mândri de faptele tale?

Terorist Hamas: Ei nu știu că eu sunt în Hamas. Dacă mă vede tata mă omoară.

Jurnalist: De ce?

Terorist Hamas: Din cauza a ceea ce am făcut.

În atacul sângeros din 7 octombrie teroriștii Hamas au omorât peste 1.400 de morţi, majoritatea civili, potrivit autorităţilor israeliene. Israelul a răspuns imediat cu artilerie şi bombardamente aeriene intense şi neîncetate asupra Fâşiei Gaza. Potrivit Hamas, acestea au provocat aproape 8.800 de decese în rândul populaţiei palestiniene, inclusiv 3.648 de copii.

Editor : C.L.B.