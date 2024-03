Mesajul Iuliei Navalnaia, la înmormântarea soţului ei: „Nu ştiu cum să trăiesc fără tine. O să fac tot ce pot să fii mândru de mine”

Aflată în exil, Iulia Navalnaia, soţia opozantului rus Aleksei Navalnîi, a transmis vineri un mesaj emoționant, imediat după ce la Moscova sicriul lui a fost băgat în pământ. Într-o postare pe platforma X, ea îşi declară dragostea eternă şi promite că îi va continua activitatea disidentă.

Aflată în exil, Iulia Navalnaia, soţia opozantului rus Aleksei Navalnîi, a postat pe X, imediat după ce la Moscova sicriul lui a fost băgat în pământ, un mesaj emoţionat, în care îşi declară dragostea eternă şi promite că îi va continua activitatea disidentă.

„Lioşa, îţi mulţumesc pentru 26 de ani de fericire absolută. Da, chiar şi pentru ultimii trei ani de fericire. Pentru dragoste, pentru că m-ai susţinut mereu, pentru că m-ai făcut să râd chiar şi din închisoare, pentru că te-ai gândit mereu la mine.

Nu ştiu cum să trăiesc fără tine, dar voi face tot ce pot pentru a te face acolo sus să te bucuri pentru mine şi să fii mândru de mine. Nu ştiu dacă voi reuşi sau nu, dar voi încerca.

Sunt sigur că ne vom întâlni într-o zi. Am atât de multe poveşti nespuse pentru tine şi am atât de multe cântece salvate pe telefon pentru tine, cântece prosteşti şi amuzante şi, în general, sincer, groaznice, dar sunt despre noi, şi am vrut atât de mult să te las să le asculţi. Şi am vrut atât de mult să te privesc cum le asculţi, cum râzi şi apoi să mă îmbrăţişezi.

Te iubesc pentru totdeauna. Odihneşte-te în pace!”. - a scris Iulia Navalnaia.