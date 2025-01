Mesajul unei tinere răpite de Hamas: „Suntem într-un coșmar teribil”. Liri Albag cere guvernului israelian să încheie un acord de pace

Liri Albag, tânăra israeliană de 19 ani, răpită de Hamas în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023, povestește realitatea tragică a captivității sale, afirmând că viața ei „s-a oprit”. Tânăra se adresează direct guvernului israelian, cerându-le autorităților să profite de orice oportunitate pentru a încheia un acord de încetare a focului și pentru a aduce ostaticii acasă.

Hamas a postat un video în care apare Liri Albag, o tânără israeliană de 19 ani, capturată, în timp ce negocierile indirecte între grupul Hamas și Israel pentru un armistițiu și eliberarea prizonierilor sunt reluate în Qatar.

„Întreaga mea viață este pusă pe pauză. Toată viața mea s-a oprit. Un an nou a început și întreaga lume sărbătorește, în timp ce noi începem un an întunecat aici, un an de suferință”, a spus tânăra.

Apel către guvernul Israelului

Tânăra a cerut guvernului israelian să profite de orice oportunitate pentru a ajunge la un acord de încetare a focului, menționând că nu se simte o prioritate nici pentru autoritățile israeliene, nici pentru armată.

„Suntem într-un coșmar teribil. Nu suntem o prioritate pentru guvernul nostru, pentru armata noastră. Lumea deja începe să ne uite, lumea merge mai departe fără noi”, a adăugat ea.

Vă rog, guvernul Israelului, dacă cineva drag vouă ar fi aici, totul ar mai fi continuat ca până acum? Vă întreb cu adevărat, ne-ați omorî?

Tânăra a fost răpită împreună cu alți șase soldați femei în baza militară Nahal Oz, de la granița cu Gaza, în urma atacului Hamas din octombrie 2023. Cinci dintre ele se află încă în captivitate, relatează BBC.

Răspunzând la video-ul cu fiica lor, părinții Liri Albag au spus că acest lucru le-a sfărâmat inimile și au apelat la prim-ministrul Benjamin Netanyahu să „ia decizii ca și cum copiii dumneavoastră ar fi acolo”.

Forumul Familiilor Ostaticilor și Persoanelor Dispărute, care reprezintă familiile prizonierilor, a spus că semnul de viață primit de la Liri este „o dovadă dură și urgentă de a aduce toți ostaticii acasă”.

Într-un apel către părinții Liri Albag, președintele israelian Isaac Herzog a spus că delegația țării sale va rămâne la masa negocierilor până când toți ostaticii vor fi returnați acasă.

Oficialii israelieni au descris anterior transmiterea acestor materiale video de către Hamas ca o formă de război psihologic.

Sâmbătă, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunțat reluarea negocierilor indirecte cu Hamas în Qatar, vizând eliberarea ostaticilor reținuți în Fâșia Gaza. În acest context, ministrul a informat rudele lui Liri Albag că delegația israeliană a plecat la discuții pentru a avansa în eforturile de eliberare a ostaticilor.

