Metsola spune că e impresionată de R. Moldova: „Uimitor că o ţară atât de mică, de vulnerabilă, este atât de puternică”

Preşedinta Parlamentului European Roberta Metsola a spus miercuri că Uniunea Europeană îi va sprijini pe ucraineni atâta timp cât este nevoie, în condiţiile în care poporul ucrainean luptă pentru drepturile, libertăţile şi valorile europene. Despre Republica Moldova, Metsola a spus că este impresionată cum o ţară atât de mică poate fi atât de puternică, potrivit News.ro.

„Responsabilitatea disproporţionată pe care şi-a asumat-o ţara voastră a luat-o pe umeri pentru a vă deschide inimile şi casele pentru cei care fug de război şi pentru a-i ajuta până când au posibilitatea să se întoarcă. M-am întâlnit cu mulţi refugiaţi ucraineni, în multe ţări. Aproape în fiecare oraş european pe care îl vizitez există o comunitate ucraineană - uneori mai mare, alteori mai mică - şi toţi îmi spun cât de bineveniţi se simt, dar cât de dor le este de casă.

Însă, să nu uităm că nu au venit aici pentru că au vrut. Au trebuit să fugă de bombe lansate împotriva lor într-un război ilegal, neprovocat şi nejustificat. Intrând în cel de-al treilea an de război nu este mai uşor, dar pentru noi, politic, nu există alt răspuns decât că suntem de partea ucrainenilor, atât cât este nevoie, fiindcă luptă pentru libertăţile noastre, pentru drepturile şi valorile noastre, toate lucrurile acestea pe care noi le considerăm de la sine înţelese. Europa a fost construită pe cenuşa războiului şi apoi am început să considerăm că aceste libertăţi pentru care s-a luptat din greu sunt de la sine înţelese”, a explicat Roberta Metsola.

Preşedinta PE a mai spus că discuţiile din perioada următoare trebuie să fie axate nu numai pe reformele pe care Ucraina le are de îndeplinit pentru a adera la UE, cât şi procesul de reconstruire a acestui stat, precum şi fondurile care pot fi folosite în acest scop.

„Am semnat un memorandum de înţelegere cu Parlamentul ucrainean, ne-am împrietenit foarte bine cu colegii ucraineni, indiferent că sunt membri ai Parlamentului, actori din societatea civilă, angajaţi în domeniul sanitar care sunt uimitori. Există un set de recomandări, care trebuie să intre în aplicare înainte de a începe cadrul de negocieri cu Ucraina, dar asta pentru că Parlamentul European şi restul instituţiilor au insistat şi au fost de acord ca Ucraina şi Moldova să devină ţări candidate, în martie 2022. Alte instituţii au răspuns - «Prea devreme».

După două luni toată lumea era de acord. Meritele aparţin Parlamentului European, iar membrii PE din România au fost extraordinari în această privinţă. Trebuie să vedem cum putem avea o pace cu răspunderi, cum putem reconstrui Ucraina, ce fonduri se pot folosi, ce active ale agresorului pot fi folosite pentru a ne asigura că nu se mai întâmplă asta. Apoi trebuie făcute reforme interne; sistemul judiciar”, a mai precizat Metsola.

Oficialul european a lăudat conducerea Republicii Moldova şi a adăugat că este impresionată de faptul că acest stat este atât de mic, vulnerabil, însă atât de puternic.

„Ca preşedintă a Parlamentului European, am fost la Chişinău de Ziua Europei, unde am participat la o demonstraţie. Aveam 60.000 de steaguri ale Uniunii în faţă. Nu îmi venea să cred. Este uimitor că o ţară atât de mică, de vulnerabilă, este atât de puternică. România a făcut lucruri uimitoare cu Moldova, cum i-aţi ajutat. Sunteţi cei mai puternici avocaţi ai Moldovei să devină stat membru UE. Sunt impresionată de Moldova, sunt bucuroasă. Mă simt privilegiată că am putut merge acolo de mai multe ori, iar conducerea ţării este fantastică”, a subliniat Metsola.

Preşedinta PE a mai punctat importanta unei soluţii durabile de pace în regiune, în legătură cu situaţia din Fâşia Gaza.

„Am cerut o încetare permanentă a focului. Ostaticii trebuie returnaţi, bombele trebuie să înceteze. Trebuie să începem să vorbim despre o pace reală, durabilă în regiune”, a concluzionat Metsola.

Roberta Metsola este prezentă la Bucureşti, pentru a participa la Congresul Partidului Popular European, care se desfăşoară miercuri şi joi la Romexpo. Ea a avut întrevederi cu preşedintele Klaus Ionannis, premierul Marcel Ciolacu, cât şi preşedintele Senatului Nicolae Ciucă.

