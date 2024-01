Militarii americani au confundat drona kamikaze care le-a atacat baza secretă din Iordania cu o dronă de-ale lor

Drona kamikaze care a ucis trei soldați americani și a rănit cel puțin 40 aflați într-o bază militară secretă din Iordania a fost confundată de militari cu o dronă a SUA aflată în zonă în momentul respectiv și care urma să aterizeze la respectiva bază, informează The Guardian.

Oficiali ai armatei americane au declarat pentru Associated Press, sub protecția anonimatului, că americanii de la baza secretă cunoscută sub numele de „Turnul 22” au crezut că drona care venea spre ei era de fapt propria lor dronă care se întorcea dintr-o misiune nespecificată.

Acesta a fost și motivul pentru care sistemele antiaeriene ale bazei nu au fost acționate.

Conform BBC, bilanțul răniților a ajuns la 40. Majoritatea acestora prezintă răni ușoare. Opt militari răniți au fost „evacuați medical” iar un militar grav rănit este „în stare critică dar stabilă”.

Trei militari americani au fost ucişi şi mai mulţi alţii răniţi într-un atac cu dronă împotriva trupelor SUA staţionate în nord-estul Iordaniei în apropierea frontierei cu Siria, a anunţat, duminică, preşedintele american, Joe Biden, care a atribuit atacul grupărilor pro-iraniene.

Turnul 22, avanpostul militar din Iordania unde a avut loc atacul, se află într-un loc important din punct de vedere strategic. Se cunosc puține informații despre bază, dar potrivit celor existente, avanpostul militar oferă „sprijin logistic” iar aici se află 350 de militari americani.

Turnul 22 se află în apropiere de garnizoana Al Tanf, aflată peste graniță, în Siria, și care găzduiește un număr mic de trupe americane. Al Tanf a jucat un rol-cheie în lupta împotriva Statului Islamic și a făcut parte din strategia SUA de a limita creșterea influenței militare a Iranului în estul Siriei.

Baza militară americană din Iordania a fost până acum un secret bine păstrat, precizează BBC. Existența ei a fost negată de guvernele SUA și Iordaniei. Pentagonul a recunoscut acum pentru prima oară existența bazei, care a fost înființată încă din 2016.

