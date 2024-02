Ministru olandez: „Declarația lui Trump despre NATO este exact ce îi place lui Putin să audă”

Faptul că Donald Trump a spus că SUA nu ar apăra aliații NATO care nu au cheltuit suficient pentru apărare este exact ceea ce președintelui Rusiei, Vladimir Putin, îi place să audă, a declarat luni ministrul olandez al Apărării, transmite Reuters.

Trump a sugerat că Statele Unite ar putea să nu protejeze aliații NATO care nu cheltuiesc suficient pentru apărare de o potențială invazie rusă.

„Sincer, cred că este exact ceea ce lui Putin îi place să audă. Puterea noastră este unitatea noastră. Și dacă nu suntem uniți, ne face mai slabi. Și știm că asta este ceea ce caută Putin”, a declarat luni ministrul olandez al Apărării, Kajsa Ollongren, pentru Reuters.

„Autoapărarea colectivă” reprezintă, practic, „cheia de boltă” pe care se bazează NATO și este definită de prevederile articolului 5 al Tratatului Alianței, care prevede explicit că un atac armat împotriva unui stat membru va fi considerat „un atac armat împotriva tuturor”.

„Nu este prima dată când spune ceva în acest sens, dar, în același timp, este, desigur, îngrijorător și cred că mai ales acum, cu amenințări reale și pentru țările NATO, este foarte îngrijorător faptul că cineva care este atât de important spune aceste lucruri", a spus Ollongren.

Fostul președinte american Donald Trump, aflat în prezent în cursa electorală pentru un nou mandat la Casa Albă, a declarat sâmbătă că „ar încuraja” Rusia să facă „ce dracului vrea”, inclusiv oricărei țări NATO care nu-și atinge ținta de cheltuieli bugetare alocate apărării, o recunoaștere șocantă a faptului că, dacă va fi reales în funcția de președinte al SUA, nu va respecta articolul 5 din Tratatul NATO, referitor la apărarea colectivă a Alianței, informează CNN.

„NATO era praf când mi-am făcut eu apariția. Am zis: Toată lumea trebuie să plătească. Ei au spus: Bine, dar dacă nu vom plăti, vei continua să ne aperi? Am zis: Sub nicio formă. Nu le-a venit să creadă răspunsul”, a spus Trump la un miting electoral în Conway, Carolina de Sud.

În acest context, Donald Trump a spus că „un președinte al unei mari țări” (pe care nu l-a nominalizat) l-a întrebat la un moment dat dacă SUA i-ar mai apăra țara dacă ar fi invadată de Rusia, chiar dacă „nu ar plăti” (contribuția pentru apărare).

„Nu n-o să vă protejez”, i-a spus Trump respectivului șef de stat.

„De fapt, i-aș încuraja (pe ruși) să facă ce dracului vor. Trebuie să plătiți. Trebuie să vă plătiți facturile”, a relatat Donald Trump.

Casa Albă a reacționat la declarațiile lui Trump, pe care le-a calificat drept „îngrozitoare și labile”.

