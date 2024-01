Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat, vineri seară, în cadrul emisiunii „LIVE cu Rotaru și Kiss” de la Digi24, că „am fost poate prea entuziaști, optimiști la începutul ofensivei ucrainene din primăvara anului trecut” și că face un apel „la pregătirea pentru un război de lungă durată”. „Nu vedem de nicio parte capabilitatea militară de a putea să aibă o victorie decisivă într-un sens sau celălalt”, a mai spus Geoană. El de asemenea a afirmat că „sub nicio formă nu vedem condiții și nu vom putea accepta ca Rusia să revină pe granița României”.

Mircea Geoană afirmă că Alianța este încrezătoare în ceea ce privește aprobarea noului ajutor financiar pentru Ucraina în Congresul SUA, după negocierile celor două mari partide americane.

„Nu cred că vom avea dificultăți masive din punctul de vedere al finanțării efortului ucrainean, care este și efortul nostru.

Vedem în acest moment un adevărat război industrial, în paralel cu cel atât de brutal și nemilos pe care îl vedem și care se întâmplă în Ucraina de doi ani de zile. Deci nu avem atât de mult o problemă de finanțare, apar sincope depășibile, dar avem o problemă de capacitate industrială în principal în Europa, pentru că de 30 de ani am colectat, inclusiv România, dividendele păcii și am crezut că după terminarea Războiului Rece lucrurile vor fi liniștite și calme”, a spus Geoană.

Acesta spune că economia de război a Rusiei „satisface nevoile de astăzi”. „În plus, de o manieră totalmente în afara legii internaționale - Coreea de Nord, Iranul promit sau deja trimit armament suplimentar pentru Rusia împotriva ucrainenilor”.

„Avem o conversație extrem de energică și pozitivă cu industria de apărare, care produce echipamente de dublă întrebuințare, pentru că avem nevoie nu doar de muniție și de artilerie, avem nevoie și de tehnologie, de cyber, de mai multe lucruri pentru a putea să-i convingem, în metode de economie de piață, să producă mai mult în termene mai strânse. Pentru asta NATO a adoptat la Vilnius un plan de acțiune de producție militară care este ghidul”, a explicat oficialul NATO.

Mircea Geoană spune că vrea să transmită un semnal de încredere și predictibilitate.

„Așa cum poate unii dintre noi, la începutul războiului, acum aproape 3 ani de zile, am considerat că în două săptămâni rușii ocupă Kievul, noi am spus «Nu, Ucraina are capacitate să reziste», după cum am fost poate prea entuziaști, optimiști la începutul ofensivei ucrainene de acum câteva luni, din primăvara anului trecut. Fac un apel să nu cădem în latura cealaltă de pesimism exagerat, pentru că Ucraina are resurse suficiente ca să poată să susțină acest război, să aibă succes. Nu există sub nicio formă un risc ca în situația de azi, cu resursele militare rusești, cu producția militară rusească, cu modul de operare al Federației Ruse, ei Rusia pierd 300 de militari pe zi, mii de vehicule blindate, sute de avioane. Nu sunt într-o situație grozavă.

Apelul meu este la pregătirea pentru un război de lungă durată, va dura. Nu se va întâmpla în 2024, probabil că nici în 2025.

Nu vedem de nicio parte capabilitatea militară de a putea să aibă o victorie decisivă într-un sens sau celălalt. Ne așteptăm la un război prelungit cu mici ofensive, contraofensive, cu teritoriu câștigat și pierdut.

Ucrainenii, cu sprijinul nostru, au reușit să recupereze 50% din teritoriul ocupat de ruși inițial. Nu e puțin lucru.

Sub nicio formă nu vedem condiții și nu vom putea accepta ca Rusia să revină pe granița României. Avem nevoie de Ucraina care să stea în picioare, de Republica Moldova care să vină în Europa, de Georgia care să vină în comunitatea euro-atlantică”, a declarat Mircea Geoană.

