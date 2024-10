Moartea unui ostatic israelian, anunţată chiar în ziua în care se împlineşte un an de la răpire. Idan Shtivi făcea poze la festival

Forumul Familiilor Ostaticilor a anunţat luni moartea unui ostatic israelian, exact în ziua în care se împlinește un an de când a fost răpit de la festivalul de muzică Nova, în timpul atacului mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra sudului Israelului.

„Forum Familiilor Ostaticilor deplânge uciderea lui Idan Shtivi”, în vârstă de 28 de ani, al cărui corp „se află încă” în Gaza, a scris Forumul într-un comunicat citat de The Times of Israel, potrivit News.ro.

Israelul marchează astăzi prima comemorare a celei mai negre zile din istoria sa de după Holocaust, atacul terorist de pe 7 octombrie anul trecut, în urma căruia au fost uciși peste 1.000 de israelieni, iar 250 au fost luați ostatici.

Forumul Familiilor afirmă că ostaticul Idan Shtivi a fost răpit din Kfar Aza şi ucis în atacul din 7 octombrie 2023, corpul său fiind reţinut în Fâşia Gaza.

Nu există deocamdată niciun comentariu din partea armatei israeliene, iar Forumul nu oferă detalii cu privire la motivul în care a fost confirmată moartea lui Shtivi.

Fotograf la festivalul Nova

Shtivi, în vârstă de 28 de ani, a fost luat ostatic de teroriştii Hamas la festivalul Nova, unde se oferise voluntar să fotografieze evenimentul. Se alăturase petrecerii la ora 6 AM, iar la ora 7 şi-a sunat prietena, spunându-i despre rachetele care zburau deasupra şi i-a spus că pleacă. A plecat cu maşina sa împreună cu doi prieteni, Lior şi Yulia, dar a fost blocat de terorişti pe drumul spre nord. Apoi a întors maşina şi a început să meargă spre sud, însă a pierdut controlul vehiculului şi a lovit un copac.

Ultima dată a fost văzut în acel loc, iar maşina a fost găsită mai târziu, plină de găuri de gloanţe şi sânge. Cadavrele prietenilor săi au fost găsite, dar Shtivi a fost identificat ulterior de forţele de securitate ca fiind luat ostatic în Gaza.

Se crede că 97 dintre cei 251 de ostatici răpiţi de Hamas la 7 octombrie se află încă în Gaza, inclusiv cadavrele a cel puţin 33 de persoane a căror moarte a fost confirmată de armata israeliană.

Membrii familiilor ostaticilor se aflau luni pe strada Aza din Ierusalim, lângă locuinţa premierului Benjamin Netanyahu, la ora 6:29 AM, ora atacului Hamas din urmă cu un an. Unii plângeau în tăcere, alţii erau stoici, în timp ce o sirenă a sunat două minute dintr-o dubă din apropiere pentru a marca ora la care a început atacul terorist al Hamas în urmă cu un an.

