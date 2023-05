Protest organizat de partidului prorus Şor la Chişinău: 27 de persoane reţinute. Unii protestatari au recunoscut că au fost plătiți

Partidul prorus Şor din Republica Moldova, al oligarhului fugar Ilan Şor, a organizat duminică un nou protest antiguvernamental la Chişinău, în urma căruia poliţia a reținut 27 de persoane pentru comportament suspect. Ilan Șor amenință cu „mitinguri spontane la fiecare intersecţie” pe 1 iunie, când 50 de președinți și oficiali europeni se vor reuni într-un summit în capitala Republicii Moldova.

Persoanele reţinute duminică în urma mitingului Șor au fost duse la poliţie pentru a fi identificate şi documentate. Patru dintre acestea au recunoscut că au fost plătite pentru a veni la manifestaţie, scrie Agerpres, preluând Deschide.md.

Poliţiştii au depistat asupra unor participanţi la întrunire substanţe inflamabile, cu care protestatarii intenţionau, potrivit propriilor declaraţii, să incendieze anumite obiecte.

Poliţia a îndemnat participanţii să manifesteze paşnic şi să nu recurgă la violenţe.

Participanţii la protest s-au adunat în centrul Chişinăului, blocând circulaţia la faţa locului, cât şi pe străzile adiacente.

Strângându-se în faţa sediului legislativului din Chişinău, ei au solicitat demisia guvernului şi alegeri anticipate. Manifestanţii au scandat „Noi suntem poporul!”, „Jos guvernarea!”, „Jos Maia Sandu!”, „Jos dictatura!”.

Postul de televiziune local TV8 a transmis că un jurnalist care acoperea mediatic manifestaţia a fost lovit cu un obiect contondent de către unul dintre protestatari, el depunând o plângere la poliţie.

Ilan Șor amenință cu noi proteste

Într-o transmisiune live, politicianul condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare, Ilan Şor, a ameninţat cu proteste chiar în ziua Summitului EPC (Comunitatea Politică Europeană) pe traseele pe care vor circula liderii străini, transmite Newsmaker, potrivit Agerpres.

„În data de 1 iunie, organizaţi summitul şefilor de stat din UE? Pentru ce? Vreţi să-i mai minţiţi şi să le arătaţi că la voi totul e bine şi că aveţi superreforme? Uitaţi! Eu vă promit la 1 iunie mitinguri spontane la fiecare intersecţie. Sloganuri de 1 iunie: 'NO, Maia!', 'STOP, Maia!', 'Take away, Maia!'. Asta vor vedea toţi liderii europeni pe tot traseul lor”, a ameninţat Ilan Şor, potrivit Newsmaker.

Potrivit media de la Chişinău, la 1 iunie, în Republica Moldova urmează să ajungă 50 de preşedinţi, prim-miniştri şi înalţi oficiali europeni, care vor discuta despre probleme ce vizează întregul continent, mai cu seamă securitatea, stabilitatea şi cooperarea în domeniile-cheie.

Organizarea Summitului Comunităţii Politice Europene din 1 iunie va fi finanţată din bugetul de stat, iar o parte din cheltuieli vor fi acoperite de către Consiliul Uniunii Europene.

În spatele acţiunilor lui Ilan Şor în Republica Moldova se întrevede Rusia, care încearcă să destabilizeze situaţia din republică pe fondul războiului pe care îl duce din februarie 2022 în Ucraina, scrie media de la Chişinău, amintind că protestele au început după ce Republicii Moldova i-a fost acordat statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, pe fondul creşterii costului vieţii şi a preţului la energie, parţial din cauza invaziei ruse în Ucraina.

