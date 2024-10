Artistul moldovean Tostogan’S a lansat piesa „Unde apune soarele”. Melodia lansată de cântărețul din Republica Moldova este inspirată din viața lui, iar fanii au fost impresionați de mesaj.

„Am scris această piesă inspirandu-mă din viața mea. M-am născut și am crescut în Republica Moldova, țară pe care o am mereu în suflet. Cu timpul, cariera muzicală m-a dus spre Vest, aici am găsit râurile luminoase și câmpiile roditoare ale vieții și sunt sigur că dacă nu vom avea garduri, fiecare dintre noi le vom găsi. P.S.: Unde apune soarele apar și stelele!", a scris artistul și compozitorul Andrei Tostogan pe pagina de Facebook, unde a postat și melodia.

„Unde apune soarele, strălucesc izvoarele, unde apune soarele, înfloresc câmpiile”, așa sună refrenul piesei care este un omagiu adus Republicii Moldova, locul în care artistul s-a născut. Versurile mai spun „N-am cedat, am luptat și am de luat.”

De-a lungul timpului, Tostogan'S a lansat numeroase piese precum „Nu erai”, „Aprinzi”, „Vinovat”, „Hopa hopa” (alături de Lora), „Hai dă”, și „Mireasa”, scrie Pro Tv.

Proiectul Tostogan’S s-a născut în 2017, iar prima piesă s-a numit „Se știe”, o poveste în versuri ce satirizează balcanismul zilelor noastre.

De-a lungul timpului, artistul a colaborat cu Ami pentru „Sunt bine”, o piesă cu un refren „molipsitor”, iar alături de Runa și Kaira a lansat „Cântec pentru țară”.

Editor : Iulia Bălăianu